Kommentatorer: Hård Støjberg-dom kan føre til folketingsfyring

Det bliver svært for tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg at fortsætte i Folketinget på denne side af et valg.

Det mener politisk kommentator Hans Engell, efter at den tidligere venstreminister mandag i Rigsretten blev idømt 60 dages fængsel i sagen om adskillelse af asylpar.

Til grund for dommen lå blandt andet, at det blev fundet, at Støjberg havde handlet bevidst.

- Dommen var væsentligt hårdere, end de fleste nok havde forventet. 60 dages ubetinget fængsel er en særdeles hård straf, siger Engell. Han har selv en fortid som konservativ justitsminister.

Artiklen fortsætter under annoncen

Engell forklarer, at straffen ligger i den "hårde del" blandt de sager, der har været om valgbarhed siden Grundloven af 1953.

- Jeg tror, at et flertal i Folketinget vil sige, at med en sådan dom kan Støjberg ikke fortsætte som folketingsmedlem i denne omgang, siger han.

Kommentatoren regner dog ikke med, at Støjberg ikke har nogen politisk fremtid. Han forventer, at hun vil kunne opnå genvalg ved næste folketingsvalg.

Det er først Udvalget til Valgs Prøvelse, som skal tage stilling til Støjbergs værdighed. Herefter sendes sagen videre til Folketinget med en indstilling og en betænkning, og så stemmer Folketinget om sagen.

Udvalget har indkaldt til en "åben drøftelse" om sagen tirsdag klokken 16.

Det kan gå ret hurtigt at nå frem til en afklaring, forventer Engell.

- Jeg vil tro, at det spørgsmål er afklaret inden jul, siger han.

Politisk kommentator hos Altinget Erik Holstein mener i lighed med Engell, at det mest sandsynlige udfald efter en fængselsstraf er, at Støjberg kendes uværdig.

Men Holstein noterer sig dog mandag en vis tøven blandt Folketingets partier i forhold til at komme med en udmelding.

- Grunden til, at der er en lille smule tvivl stadigvæk, er, at der ikke er nogen fra de store partier, som vil kaste den første sten. Men jeg har svært ved at se, at de kan nå til et andet resultat efter en dom af den karakter her, siger han.

Støjberg blev dømt for at være ansvarlig for, at der i 2016 i hendes tid som udlændinge- og integrationsminister blev iværksat og fastholdt en ordning, hvor asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig, blev adskilt i strid med loven.

Inger Støjberg har ikke taget stilling til, hvad hun vil gøre efter dommen.

/ritzau/