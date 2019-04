Kommentatorer: Ingen klar vinder af valg-duel i tv

Statsministeren sendte spydige ord efter Socialdemokratiets pensionsudspil. Frederiksen kaldte det arrogant.

Kommentatorerne er uenige om, hvem der trak sig sejrrigt fra den første duel mellem Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S).

Duellen blev vist på DR søndag aften. Hvis man spørger Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, kan Lars Løkke være mest tilfreds.

Statsministeren gik nemlig ind på Mette Frederiksens hjemmebane, og her satte han et vigtigt stød ind, da det handlede om Socialdemokratiets pensionsplaner.

- I denne debat blev hun kørt over, fordi hun ikke er i stand til præcist at fortælle, hvem og hvor mange den tidligere pensionsalder skal gælde for, skriver Thomas Larsen i avisen.

Hos Politiken hæfter politisk kommentator Kristian Madsen sig ved, at der ikke blev sagt udlændinge. Og det er til Frederiksens fordel.

Sundhed, pension og klima var på dagsordenen søndag, og det udelukkede nogle af Løkkes stærkeste temaer eksempelvis den internationale situation og udlændingepolitik, der ifølge kommentatoren er nødvendig for Løkkes genvalg.

- Hvis det får samme perifere plads i debatten til folketingsvalget, som i søndagens duel, er Lars Løkke færdig, skriver Kristian Madsen.

Løkke fik sendt en bredside afsted efter Socialdemokratiets pensionsudspil, som han kaldte et af de største bluffnumre i dansk politik i generationer.

Efter debatten havde Mette Frederiksen ikke meget tilovers for Lars Løkkes udsagn om hendes pensionsudspil.

- Jeg synes, det er topmålet af arrogance og Christiansborg, når det er værst, sagde Frederiksen til de fremmødte journalister efter debatten.

/ritzau/