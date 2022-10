Kommentatorer: Løkke gemmer sig bag snedigt krav til Mette F.

Lars Løkke forsøger at slippe uden om at sige, hvem han vil pege på som statsminister, mener kommentatorer.

Det er snedigt, at formand Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne kræver tilsagn fra statsminister Mette Frederiksen (S), før han vil overveje at pege på hende.

Det mener to kommentatorer, fordi Løkke kræver, at regeringen skal sætte en advokatvurdering i gang i minksagen, før han vil bekende kulør.

- Det tilsagn får han ikke før valget, og så kan han holde tingene flydende, og det er lige præcis det, han gerne vil.

- Han vil spille med alle de kort, han har, og ikke binde sig til noget som helst, men se hvad han kan få størst udbytte af personligt og politisk, siger politisk analytiker Erik Holstein fra Altinget.

Der er kommet fornyet fokus på Løkke, der på blot en måned er gået fra 1,8 procent af stemmerne til 9,2 i den seneste måling, som Voxmeter har foretaget for Ritzau.

Dermed ventes medierne i endnu højere grad at kræve svar fra ham på, om han vil pege på Frederiksen eller eksempelvis Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

Politisk kommentator Hans Engell fra Ekstra Bladet kalder det "typisk Løkke" og mener, at det er smart på flere måder.

- Han stiller det som et krav og signalerer til vælgerne, at han ikke vil pege på Frederiksen eller Ellemann, men at han opstiller et krav til hende.

- Mange blå vælgere vil forstå det sådan, at han stiller et krav til hende, som hun får meget svært ved at opfylde.

- Han flytter sig i retning af de blå vælgere, som hidtil ikke har villet pege på ham, fordi de ikke er sikker på, hvor den ville lande, siger Engell.

