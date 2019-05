Kommentatorer: Løkkes velfærdsløfte skal kapre S-vælgere

Et markant brud med tidligere V-politik. Sådan vurderer kommentatorer statsministerens velfærdsløfte.

Statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) velfærdsløfte på 69 milliarder kroner frem mod 2025 har ét formål: Det skal sikre, at Venstre ikke taber til Socialdemokratiet netop i forhold til velfærdsspørgsmålet.

Det vurderer politisk kommentator Jarl Cordua, der selv har en fortid i Venstre.

- Løkke vil have midtervælgere tilbage i folden. Han tager et strategisk skridt til venstre i den økonomiske politik, siger han.

Den holdning deler politisk kommentator hos Børsen Helle Ib.

Velfærdsløftet markerer således et både overraskende og markant brud med Løkkes tidligere udmeldinger om nulvækst og udgiftsstop, der ligger blot få år tilbage.

Det beskriver hun i en analyse i Børsen.

På den måde minder udmeldingen om tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) økonomiske politik, mener hun.

- Det er alene udtryk for en tilbagevenden til den gamle Venstre-doktrin om, at man ikke vil tabe til Socialdemokratiet på velfærd, skriver Helle Ib i Børsen.

Forslaget blev meldt ud onsdag og fik en lunken modtagelse hos Venstres regeringsfæller hos De Konservative og Liberal Alliance.

Konkret går det ud på at hæve det offentlige forbrug med 0,65 procent årligt.

Den nuværende regering har et mål om at holde væksten i det offentlige forbrug på 0,3 procent.

Men Løkke bekymrer sig ikke på nuværende tidspunkt så meget om, hvorvidt han kan få de 0,65 procent igennem i en eventuel kommende regering med ham i spidsen, lyder det fra Cordua.

- Det er et skifte, man foretager med åbne øjne, hvor man siger farvel til nogle mere liberale vælgere, som så må stemme på LA eller De Konservative, siger han.

Venstre går også til valg på at sløjfe de udskældte besparelser - omprioriteringsbidraget - på uddannelse, undervisning og kultur to år før planlagt.

Om den samlede pakke er nok til for alvor at vende skuden for blå blok, stiller Cordua spørgsmålstegn ved.

- Løkke får måske fat i nogle røde vælgere og kan flytte mellem én og halvanden procent på det. De fire-fem procent, som han har brug for, kan ikke engang den her valgkanin dog hjælpe på, siger han.

/ritzau/