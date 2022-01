Kommentatorer: Mette Frederiksen fremlagde konkret arbejdsplan

I statsminister Mette Frederiksens (S) første nytårstale handlede det om, at hun vil være børnenes statsminister, og sidste år var talen præget af corona.

Men i år leverede Mette Frederiksen en mere klassisk nytårstale med politiske projekter, der skal ses som en klar arbejdsplan for regeringen i den kommende tid.

Sådan lyder det fra politisk redaktør hos Avisen Danmark Casper Dall og politisk kommentator Hans Engell.

- Den var langt mere præget af politik, siger Dall om talen i sammenligning med Mette Frederiksens første to af slagsen.

- Der var flere politiske budskaber. Blandt andet at Socialdemokratiet nu går ind for en ensartet CO2-afgift, at hun gerne vil diskutere med især borgerlige partier og De Radikale om, hvordan man får udenlandsk arbejdskraft til landet.

- Og at den offentlige sektor skal i gang med en større omgang afbureaukratisering, som jeg er helt sikker på, at Socialdemokratiet gerne vil have, skal geninvesteres i den offentlige sektor, siger Dall.

Oftest er nytårstaler for ukonkrete, tilføjer Engell, men sådan var det ikke med 2022-talen, mener han.

- Det er en meget konkret nytårstale. Oftest har nytårstalerne været præget af tro, håb og fællesskab samt nogle runde og uforpligtende sætninger.

- Det er ofte det, talerne har været kritiseret for. Altså at talen var udmærket, men den var ikke præcis, ikke konkret. Det kan man ikke sige om denne tale.

- Den er meget præcis, den er meget konkret, og den bliver i virkeligheden regeringens overskrift på, hvad den vil prioritere som de mest væsentlige områder i løbet af det første halve år.

- På det grønne, på det økonomiske og på velfærdsområdet lagde Mette Frederiksen en rimelig konkret arbejdsplan frem, siger Engell.

I talen sagde Mette Frederiksen blandt andet, at det i 2030 skal være muligt at flyve helt grønt. At regeringen vil afskaffe regulering på ældreområdet og starte helt forfra. At også resten af landets kommuner skal kunne droppe bureaukratiske regler, og at regeringen er villig til at kigge på at lade mere udenlandsk arbejdskraft komme til Danmark.

/ritzau/