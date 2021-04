Kommentatorer: Nyt parti skal handle om mere end Lars Løkke

Lars Løkke Rasmussen starter nyt parti. Men hvis det skal have ben at gå på, må det hele ikke handle om Løkke.

Der mangler stadig både navn og partiprogram for det parti, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen varsler i en klumme i B.T.

Men ifølge politisk kommentator på Berlingske Bent Winther adskiller partiet sig fra flere af de andre nye partier, der er dukket op i blå blok de seneste år.

- Hans ambition er, at det skal være et midterparti, som gør sig fri af yderfløjene, både den blå og den røde, siger Winther.

Han mener, at det er muligt, at partiet kan appellere til nogle andre vælgere, som er trætte af blokpolitik. Det giver Anders Bæksgaard, som er politisk redaktør på Politiken, ham ret i.

Bæksgaard mener, at Løkke vil konsolidere magten på midten. Men han understreger, at det er utrolig svært at spå om, hvor stor succes partiet får.

Han mener, at der er et vælgersegment omkring Radikale Venstre, Venstre og Liberal Alliance, som ønsker at konsolidere magten omkring midten.

Bent Winther siger, at partiet har en "klangbund".

Men begge kommentatorer understreger, at der stadig er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, for at Lars Løkke Rasmussen får succes med det nye parti.

Anders Bæksgaard mener, at der kan skabes en "form for flyvehøjde", der gør, at partiet kommer i Folketinget.

- Men om det er nok til at være tungen på vægtskålen efterfølgende, det ved vi ikke noget om endnu, siger Bæksgaard.

Bent Winther peger også på en af udfordringerne, som Løkke kan møde.

- Det kræver, at der også er nogle mere kendte folk, som stiller sig op og blåstempler projektet, så det ikke bare er et Løkke-projekt, mener Bent Winther.

Anders Bæksgaard giver Bent Winther ret i, at partiet ikke udelukkende må dreje sig om Lars Løkke.

- Det må helst ikke blive et Løkke-parti for Løkkes egen skyld, siger Anders Bæksgaard.

Det har søndag ikke været muligt at få Løkke selv til at sige mere om planerne med det nye parti.

/ritzau/