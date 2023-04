Kommentatorer om katastrofal Venstre-måling: Et alarmsignal

Et alarmsignal og et parti i regulær krise.

De politiske kommentatorer holder sig ikke tilbage, efter at en ny meningsmåling fra Voxmeter giver regeringspartiet Venstre en opbakning på 8,8 procent.

Det er den laveste tilslutning til Venstre, som Voxmeter nogensinde har målt.

- For Venstre er det et alarmsignal om, at vælgerne ikke har taget godt imod regeringssamarbejdet med Socialdemokratiet, siger den borgerlige politiske kommentator Jarl Cordua.

- Partiet må præsentere nogle politiske sejre, der gør, at vælgerne vender tilbage igen. Ultimativt må de jo forlade regeringen, hvis det her fortsætter, siger han.

I Voxmeter-målingen bliver Venstre desuden for første gang overhalet af Danmarksdemokraterne. Det er partiet, som den tidligere næstformand i Venstre Inger Støjberg er formand for.

Danmarksdemokraterne står til 9,4 procent af stemmerne.

Samtidig er Moderaterne med den tidligere mangeårige Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen på niveau med Venstre. Partiet får en opbakning på 8,7 procent i den nyeste måling.

- Det er klart, at for Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg er det en triumf - at det parti, hun har dannet for mindre end et år siden, nu er større, end det parti hun forlod, påpeger Jarl Cordua.

Efter at have afvist et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet gennem hele valgkampen, er Venstre alligevel endt med at gå i regering med den tidligere ærkerival.

Samtidig er formand Jakob Ellemann-Jensen (V) sygemeldt med stress.

Imens har fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og næstformand Stephanie Lose (V) overtaget ledelsen af partiet midlertidigt.

Ifølge Noa Redington, politisk kommentator, står Venstre med et kommunikationsproblem:

- Venstre er et parti i regulær krise. Der er uklarhed om lederskabet, og om hvorfor man er gået i regering. Det er et parti, der har mistet sin kommunikations- og slagkraft, siger han.

Flere Voxmeter-målinger i træk har vist, at opbakningen til Venstre er nedadgående.

- Det er et samlet billede af, at Venstre har taget vand ind i en længere periode. Socialdemokratiet er også gået tilbage, men har et helt andet udgangspunkt og en stabilitet i baglandet, siger Noa Redington.

- For Venstre er det som om, der kun er en vej, og det er ned.

