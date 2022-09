Kommentatorer: Papes sager kan på sigt give problemer

De Konservatives formand og statsministerkandidat Søren Pape Poulsen har den seneste tid været i mediernes søgelys med flere uheldige sager.

Både historier om hans mand Josue Medina Vasquez Poulsens usandheder og Papes møde med regeringstoppen fra Den Dominikanske Republik uden at informere Udenrigsministeriet først, har fyldt meget omkring hans person.

Ifølge politisk redaktør hos Avisen Danmark Casper Dall er sagerne på nuværende tidspunkt ikke noget, der får stor indflydelse på Papes karriere.

- I første omgang får det næppe den store betydning for Søren Pape Poulsen politiske karriere. Men på en lidt længere bane kan det få ganske stor og kritisk betydning for ham, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Erik Holstein, der er politisk kommentator hos Altinget, mener heller ikke, at sagerne får afgørende betydning. Han understreger dog, at de er alvorlige for Pape.

- Der begynder at tegne sig et mønster af, at hans (Søren Pape Poulsens, red.) mand kommer med urigtige oplysninger. Han overdriver eller finder på historier.

- Indtil videre er det ikke noget, der afgørende forhindrer Papes projekt. Men det begynder at se dumt ud.

- Det er noget, han skal have styr på nu. Målet er simpelthen fuldt. Nu begynder det at få et omfang, hvor folk griner ad ham, og det dur ikke. Allerede nu er der mindst én historie for meget, siger Erik Holstein.

Ifølge Casper Dall er det sandsynligt, at sagerne vil blive inddraget i valgkampen.

- Der er ingen tvivl om, at det socialdemokratiske valgkampskontor samler til bunke. Lige nu lader man Søren Pape Poulsen stege ude i mediernes søgelys.

- Men så snart, der bliver brug for det, så er socialdemokraterne klar til at rykke ud. For de her sager, der er omtalt i medierne, er noget, der inde at beklikke og betvivle Søren Pape Poulsens mulige lederevner, siger Casper Dall.

/ritzau/