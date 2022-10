Kommentatorer: Papes statsministerdrøm er så godt som umulig

Flere af de store avisers kommentatorer er enige om, at De Konservatives Søren Papes Poulsens statsministerdrømme må være så godt som slukket.

I analyser i både Berlingske og Politiken efter søndagens debat mellem statsministerkandidaterne på DR1 lyder det, at der reelt nu kun er to officielle statsministerkandidater tilbage: Statsminister Mette Frederiksen (S) og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Det blev en civiliseret og afdæmpet debat, der satte noget, der ligner et punktum for Søren Pape Poulsens kandidatur som den tredje statsminister, lyder det i analysen i Berlingske.

Avisens politiske kommentator Bent Winther skriver, at Søren Pape Poulsen virkede uskarp og til tider ufokuseret.

Politikens politiske analytiker Elisabet Svane skriver også, at det nu kun handler om Ellemann og Frederiksen.

- Lad os være ærlige: Feltet om statsministerposten er reelt snævret ind til en kamp mellem Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen, og det blev tydeligt under debatten, skriver hun.

I Jyllands-Posten udtaler Niels Thulesen Dahl, der er politisk analytiker, at Pape klarede det fint, på trods af at chancen for at han bliver statsminister, er minimal.

- Det er jo efterhånden åbenlyst, at det er så godt som umuligt for ham at blive statsminister, men han ligner stadigvæk ikke en slagen mand, og han kæmpede en brag kamp, lyder vurderingen.

/ritzau/