Kommentatorer: Regeringen får travlt i dramatisk skæbneår

Det bliver et travlt år for regeringen, som risikerer at skulle ende året med et valg ifølge Hans Engell.

Det blev et hårdt efterår for regeringen med et mærkbart nederlag ved kommunalvalget og med automatisk slettede sms'er i minksagen.

Med maksimalt halvandet år til folketingsvalget venter der det, Enhedslisten kalder et "skæbneår" for statsminister Mette Frederiksen (S).

Nogle af de svære sager er blevet udskudt gang på gang af regeringen og skal nås inden valget. Og støttepartierne er mere end utålmodige.

Men det hele risikerer at sande til på grund af uklarheden med Minkkommissionen. Politisk kommentator Hans Engell forudser, at sagen kommer til fylde alt, da alle går og venter på en afgørelse.

- Jeg dømmer 2022 til at blive et dramatisk politisk år, som er svært at forudsige, fordi minksagen kommer til at fylde det hele.

- Vi ved erfaringsmæssigt, at i sådanne faser, hvor Folketinget venter på en stor sag, er lysten til at lande store aftaler om sundhed, grønne afgifter eller ydelsesreform ret tung, siger han.

Det huer ikke støttepartierne, der er utålmodige efter at indgå aftaler, som de kan gå til valg på. Enhedslisten har kaldt emnerne klima og ydelser for afgørende. Men det sidste er blevet udskudt igen og igen.

Enhedslisten har ligefrem truet regeringen på dens liv.

- Man skal tage Enhedslistens trusler alvorligt, og sådan ser regeringen også på det. Der er en mulig brudflade, og den har man ikke lyst til at tage, mens man venter på minksagen, siger Engell.

Politisk kommentator ved Altinget Erik Holstein tror dog ikke, at Enhedslisten vil gå så langt.

- Det kommer ikke til at ske. De vil gå meget langt for at undgå det. Det er ikke et særligt godt perspektiv for Enhedslisten at vælte regeringen, siger han.

Et andet svært spørgsmål er reformer, som også er blevet udskudt.

En tredje ting, der udestår, er en af de svære og samtidig største ting. I årevis har sundhedsvæsenet ventet på en reform, og kritikken har fået ekstra grobund af strejker og pandemi.

Engell tvivler overordnet på, at de får indgået særlig mange aftaler, men Holstein er mere optimistisk på regeringens vegne. Den får dog travlt.

- Situationen kan godt blive låst det sidste år op til valg. Så på den måde er det også vigtigt for Mette Frederiksen at få afhandlet nogle af de politiske emner, mens der stadig er en lille smule tid til næste valg.

- Hvis jeg var hende, ville jeg gøre alt for at få de store klumper af vejen inden sommerferien, for efter kan det blive meget svært, siger Holstein.

Seneste målinger fra Voxmeter for Ritzau viser et solidt rødt flertal igen. Og det kan blive aktuelt.

- Mette Frederiksen kan komme i en situation, hvor slutningen af 2022 bliver et valgår. Man kan ikke udelukke, at det brænder sammen for dem. Vi skal have valg senest i foråret 2023, men vi kan få det i efteråret 2022, siger Engell.

