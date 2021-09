Kommentatorer: Regeringen sidder bomstærkt på halvvejen

Socialdemokratiet har med statsminister Mette Frederiksen på tronen haft Christiansborg-magten i mere end to år og en halv regeringsperiode.

Og der sidder partiet bomstærkt.

Sådan lyder vurderingen fra to politiske kommentatorer - Casper Dall og Hans Engell - før Socialdemokratiet lørdag indleder partiets kongres i Aalborg.

- Socialdemokratiet er på toppen. Partiet står for første gang i mange år i spidsen for en etpartiregering og er kommet igennem med store dele af sin politik, siger Hans Engell.

Kommentatorerne er enige om to ting, der i særdeleshed har hjulpet regeringen indtil nu: En svækket opposition og nogle overbærende støttepartier.

- Ovre i blå blok har der været meget fokus på gruppeterapi. Det har gjort, at de har stået svagere og været mere tilbøjelige til at indgå i forlig, siger Casper Dall.

Samme vurdering har Hans Engell. Han lister Lars Løkke Rasmussens udmeldelse af Venstre, Venstres udsigt til mulige store mandattab samt Dansk Folkepartis ”kollaps” som bærende årsager.

Men også støttepartierne har indtil nu gjort livet nemt for Frederiksen.

Ifølge Hans Engell er samarbejde med regeringen den eneste måde, SF, De Radikale og Enhedslisten kan få indflydelse på, som sammensætningen af Folketinget ser ud lige nu.

- Sandheden er jo, at de røde partier ikke har noget alternativ. Med mindre De Radikale gik over til de blå, og det er der intet, der tyder på, siger han.

- Derfor er de røde partier jo også låst. Hvis de skal nå nogle resultater, er det sammen med regeringen.

Enhedslisten har flere gange banket i bordet, hvis regeringen har bejlet mod højre i sine politiske udspil.

Det har eksempelvis været tilfældet med flere af de forslag til en arbejdsudbudsreform, der netop er blevet fremlagt under overskriften "Danmark kan mere 1".

Herunder ideen om at nedsætte dagpengesatsen for nyuddannede.

Og netop der har regeringen sat en svær opgave for sig selv, mener Casper Dall.

- Rigtigt meget af det her taler borgerligt, og der er meget mindre af det, som Enhedslisten kan se sig i.

Hans Engell forudser dog, at regeringen vil kunne vedtage store dele af pakken med sine støttepartier, fordi ingen af forhandlingerne indtil nu har haft en ultimativ karakter.

Socialdemokratiet har under hele pandemien fået flotte meningsmålinger, der har ligget et godt stykke over valgresultatet fra 2019.

Det har fået nogle politiske hoveder til at spå, at det kunne friste Mette Frederiksen at udskrive valg nu. Og måske endda lægge det sammen med det kommende kommunalvalg til november.

Men den forudsigelse afskriver både Hans Engell og Casper Dall.

- Jeg tror, hun har så mange ting, hun gerne vil have gennemført endnu, at hun ikke vil risikere, at der bliver slæbt en anden ind som statsminister, siger Casper Dall.

Hans Engell tror på valg i slutningen af 2022 eller i første halvdel af 2023.

/ritzau/