Kommentatorer ser kovendinger fra Frederiksen

Efter at have tygget på indholdet af statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale et par dage vurderer flere kommentatorer, at den bød på markante kovendinger på afgørende områder.

Det både i forhold til at CO2-afgifter, mere udenlandsk arbejdskraft og udvidelse af frikommuneforsøg.

- Man har vendt på en række punkter. Den med udenlandsk arbejdskraft er ikke en, man vil synes særligt godt om i fagbevægelsen.

- Men det er en stor imødekommelse af erhvervslivet, der skriger på ekstra arbejdskraft, siger politisk kommentator Hans Engell.

I nytårstalen sagde statsministeren, at regeringen "er villig til at diskutere" mere udenlandsk arbejdskraft, hvilket Socialdemokratiet er blevet beskyldt for at nøle med.

Et andet emne er spørgsmålet om CO2-afgift, som er et af de varmeste emner i klimadebatten.

Socialdemokratiet har været skeptisk, og i maj 2020 kaldte klimaminister Dan Jørgensen (S) det for en " Georg Gearløs-agtig model", som Klimarådet foreslog.

I talen lovede Mette Frederiksen dog "en ny og ambitiøs afgift på CO2".

- CO2-afgift er en til støttepartierne i allerhøjeste grad. Der må man se, hvor langt man kan komme i forhandlingerne med de blå. Det er et forhandlingsudspil, siger Hans Engell.

Han nævner også udvidelsen af frikommuneforsøg, hvor Frederiksen foreslår, at landets kommuner skal kunne blive fri for næsten alle statslige regler på en række velfærdsområder for at afbureaukratisere.

For mindre end otte måneder siden advarede ældreminister Astrid Krag (S) ellers imod et forslag fra Venstre om at udvide forsøget til alle 98 kommuner.

Det pointerer chefredaktør Arne Ullum fra netmediet NB-Økonomi, der skriver om økonomi og politik i den offentlige sektor.

- I maj argumenterede man for, at det er vigtigt kun at have syv kommuner og at have evalueringen af dem, inden man udvider det mere. Otte måneder efter det udvider man det til alle.

- De har i hvert fald skiftet holdning eller standpunkt, siger han.

Mette Frederiksen har et ønske om at skifte fokus fra minksagen, automatisk sletning af sms'er og et dårligt kommunalvalg, påpeger han.

Desuden vil Socialdemokratiet vise, at partiet gør noget for de ældre og andre steder, hvor den offentlige service knirker, fordi der er mangel på arbejdskraft.

Desuden koster forslaget ikke penge.

- Ved at italesætte afbureaukratisering kommer hun med et budskab om, at Socialdemokratiet er villig til at bruge andre midler for at forbedre velfærden, og så var Venstre på vej til at gøre det her til et stort emne, siger han.

