Kommentatorer: SF er klemt på venstrefløjen

SF-formand Pia Olsen Dyhr har været med til at skabe ro i partiet, mener politiske kommentatorer.

Over det seneste stykke tid har Socialistisk Folkeparti stabiliseret sig på omkring fem procent af stemmerne i meningsmålingerne.

Dermed er partiet en del mindre, end det historisk har været, men stadigvæk et stykke over krisemålinger tæt på spærregrænsen i 2013.

I weekenden holder SF landsmøde i Kolding.

Det sker på et tidspunkt, hvor kampen for at sikre sig stemmer på venstrefløjen er særdeles tæt, mener politisk kommentator for Altinget Erik Holstein.

- Der er en heftig konkurrence om de grønne stemmer. Der har nok været en vis irritation i SF over, at man i Alternativet er kommet lige lovligt let til det, siger han.

- I SF vil man gerne relativt hurtigt højere op i meningsmålingerne. Men samtidig er der også en realistisk erkendelse af, at der er kommet et nyt parti som Alternativet, der altså har stjålet nogle af SF’s stemmer, samt at Thorning-regeringen var en total katastrofe for SF.

Tilsammen bidrager det til "en tung arv" i partiet, som det tager tid at komme videre fra, mener Holstein.

SF vil forsøge at vise, at det adskiller sig fra de andre venstrefløjspartier, mener politisk journalist ved Weekendavisen Hans Mortensen, der blandt andet har skrevet en bog om SF.

- De vil prøve at finde egne positioner, som adskiller sig lidt fra både Socialdemokratiet, Enhedslisten og Alternativet, siger han.

- Det vil de gøre på de politikfronter, hvor de kan finde et rum. Og de har jo også stadigvæk - i hvert fald i retorikken - viljen til at gå i regering.

SF-formand Pia Olsen Dyhr mener, at partiet tilbyder en unik pakkeløsning ved at kombinere venstrefløjspolitik og stræben efter indflydelse.

Hun blev formand i 2014, og siden er det lykkedes at få styr på de indre linjer, mener Erik Holstein. Han forudser et roligt landsmøde.

- Et af de vigtigste resultater for Pia Olsen Dyhr er, at hun har fået skabt ro i partiet. Der var jo en forfærdelig stemning, da hun overtog, siger han.

- Men det lader til at fungere fint i dag med en trepersoners ledelse bestående af Pia Olsen Dyhr, Karsten Hønge og Jacob Mark. Det er ikke et parti, der er i fare for at forvitre på den måde, som det var i 2014, siger han.

/ritzau/