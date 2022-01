Kommentatorer: Udfordringerne står i kø for ny DF-formand

Morten Messerschmidt skal for at undgå fortsat uro meget hurtigt have afklaret, hvem der vil blive i partiet.

En meget splittet folketingsgruppe, risikoen for et nyt parti på højrefløjen og en kommende retssag om svig med EU-midler - kendt som Meld og Feld-sagen.

Morten Messerschmidt står med en lang række problemer, som han hurtigt skal få styr på, hvis Dansk Folkeparti skal tilbage på rette kurs.

Sådan lyder vurderingen fra politisk kommentatorer, efter at Morten Messerschmidt søndag er blevet valgt som partiets nye formand efter Kristian Thulesen Dahl med 60 procent af stemmerne.

- Udfordringerne står i kø for Morten Messerschmidt. Men han kan glæde sig over, at han vandt i første runde og med et forholdsvis stærkt mandat, siger politisk kommentator Hans Engell.

- Det bliver op ad bakke for Morten Messerschmidt. Vi må formode, at der ikke har været flertal for ham som formand i folketingsgruppen og formentlig ikke i hovedbestyrelsen, siger han.

Samme vurdering kommer fra politisk kommentator Noa Redington.

- Uanset hvem der var blevet formand i dag, vil der komme en periode med tumult. Messerschmidt er hjulpet af, at han fik over 60 procent af stemmerne i første runde. Det er en kæmpe styrke i forhold til at skabe ro.

- Men der er en masse ting, der ikke er afklarede i forhold til at folketingsmedlemmerne, byrødder og centrale aktører i partiet. Det bliver op ad bakke, siger Noa Redington.

Han fremhæver især, at det skal afklares, hvad der skal ske med folketingsmedlemmer som Marie Krarup og Liselott Blixt, der har været modstandere af Messerschmidt i formandskampen.

For eksempel har Marie Krarup udtalt, at hun drømmer om nyt parti med Inger Støjberg og Martin Henriksen i spidsen.

Morten Messerschmidt lovede i sin sejrstale, at der ikke vil komme nogen repressalier mod dem i partiet, der har kritiseret ham eller modarbejdet ham.

- Hvis Morten Messerschmidt ikke får styr på det hurtigst muligt, vil det hele tiden handle om, hvem der er på vej ud, og at partiet er i opløsning.

- Det helt store spørgsmål er også, hvornår der begynder at være repressalier for alt det, der sker fra nu og frem, siger Noa Redington.

Noa Redington siger, at Morten Messerschmidt til gengæld står med gode kort på hånden i forhold til vælgerne, hvis han formår at skabe ro i partiet.

- Morten Messerschmidt har den helt store fordel, at han nok er blandt de ti mest kendte politikere i Danmark, siger han.

Martin Henriksen har efter søndagens formandsvalg ikke meldt klart ud om sin fremtid i partiet.

Hverken Hans Engell eller Noa Redington kan se ham blive i partiet.

- Det er svært at se, hvad Martin Henriksen skal i et parti med en formand, som han dybest set finder utroværdig og heller ikke er enig i den politisk linje, siger Noa Redington,

/ritzau/