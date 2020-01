Kommission får halvandet år til at granske Støjbergs instruks

En kommission skal undersøge tidligere minister Inger Støjbergs ordre om adskillelse af unge asylpar.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har onsdag nedsat en undersøgelseskommission, der skal undersøge tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) instruks om at adskille asylpar.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Nick Hækkerup har udpeget landsdommer Peter Mørk Thomsen fra Østre Landsret som formand for Instrukskommissionen.

Kommissionen skal arbejde hurtigt og får halvandet år til at undersøge sagen.

Til sammenligning brugte eksempelvis Statsløsekommissionen, der undersøgte Integrationsministeriets brud på FN-konventionen om statsløses rettigheder, fire år og fem måneder på arbejdet.

Skattesagskommissionen undersøgte ministres og myndigheders rolle i forbindelse med skattesagen mod forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Den arbejdede i to år og 11 måneder.

Sagen om den ulovlige instruks drejer sig om den tidligere regerings ageren i forhold til at adskille asylpar, hvor den ene var under 18 år gammel.

Der har været rejst mistanke om, at Inger Støjberg bevidst gav en ulovlig instruks om at adskille asylpar uden at foretage en individuel vurdering.

Instrukskommissionen har fået til opgave at redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for, om myndighederne håndterede sagerne efter de forvaltningsretlige regler og principper og Danmarks internationale forpligtelser.

/ritzau/