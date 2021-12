Kommission frikender Forsvarets Efterretningstjeneste

Der er ikke grundlag for at rejse kritik af hverken FE eller ansatte i sag, der kom frem sidste år.

Der er ikke grundlag for at drage nogen til ansvar eller at rejse kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i sag om videregivelse af oplysninger om danske borgere.

Det vurderer FE-kommissionen, der mandag har afleveret sin konklusion.

Konklusionen konkluderer, at der hverken er grundlag for at kritisere tjenesten eller de ansatte, der blev hjemsendt i forbindelse med sagen.

Det særlige organ, Tilsynet med Efterretningstjenester (TET), der fører tilsyn med efterretningstjenesterne, kom sidste år med en sønderlemmende kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

FE har ifølge TET i en årrække givet tilsynet "urigtige oplysninger" og skjult sandheden om sit virke.

Ifølge flere medier, herunder DR, har FE tilladt USA's sikkerhedstjeneste NSA at indhente oplysninger fra danske internetkabler.

Sagen kom frem i offentligheden sidste år og involverer blandt andet tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel og FE-chef Lars Findsen.

De to blev hjemsendt sammen med flere andre medarbejdere sidste. De kan nu vende tilbage til deres job.

Thomas Ahrenkiel var på vej til et job som ambassadør i Berlin, men det blev ikke til noget på grund af sagen. Der er nu ikke noget, der forhindrer, at han får et ambassadørjob.

/ritzau/