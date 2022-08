Kommission anbefaler at omdøbe kristendomskundskab til religionskundskab. Nej tak, siger DF, mens skolelederformand ikke ser problemer i den nuværende model.

Kommissionen for den glemte kvindekamp har fået stor opmærksomhed for forslaget om at forbyde tørklæder i skolerne. Men det er langt fra den eneste nye anbefaling.

Et andet forslag går på at omdøbe faget kristendomskundskab i folkeskolen, så det fremover hedder religionskundskab.