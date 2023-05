Kommission ser potentiale til 4500 fuldtidsjob blandt 200.000 udsatte

Reformkommissionen ser potentiale til at øge beskæftigelsen med mellem 3500 og 4500 fuldtidspersoner blandt knap 200.000 personer på kanten af arbejdsmarkedet.

Det fremgår af kommissionens tredje rapport, der præsenteres tirsdag.

Her indgår en lang række anbefalinger til, hvordan den gruppe af personer kan hjælpes.

Det fremgår dog også af rapporten, at det ikke er "urealistisk", at potentialet kan vise sig at være i omegnen af 7000 til 9000 fuldtidspersoner i stedet.

- Det kan lyde af lidt i forhold til gruppens størrelse, men vi taler om en gruppe, der i årevis har været milevidt fra arbejdsmarkedet og i mange tilfælde ikke kan arbejde 37 timer om ugen, lyder det i rapporten.

Videre lyder det, at "det er kommissionens forventning, at beskæftigelsespotentialet vil omfatte væsentligt flere personer end potentialet opgjort i fuldtidspersoner".

- For det første vil vejen til flere ordinære løntimer typisk gå via småjob og job på nedsat tid for mange i målgruppen. For det andet er det ikke alle i målgruppen, der forventes at magte et job på fuld tid på den lange bane.

Kommissionen ser også anbefalingerne som en måde at bryde social arv.

- Der er imidlertid andre gode grunde til at have fokus netop på denne gruppe: nemlig de udsatte voksnes børn, der får mulighed for at se mor og far gå på arbejde og tjene en rigtig løn hjem.

- Det handler om at bryde fødekæden fra udsat ung til voksen på kanten afsamfundet – og øge den sociale mobilitet, lyder det i rapporten.

Rapporten "Nye reformveje 3" med undertitlen "Nye veje for udsatte unge og voksne" er det tredje og sidste sæt anbefalinger fra Reformkommissionen.

Her har fokus været på de knap 200.000 unge og voksne, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet. Heriblandt den gruppe af 42.000 unge i aldersgruppen 15-24 år, der hverken har job eller uddannelse.

Reformkommissionen ledes af professor Nina Smith fra Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

- Det her er et meget tungt problem, og det her er ikke primært en arbejdsudbudsøvelse, siger Nina Smith på pressemødet, hvor anbefalingerne præsenteres.

- Det her er en øvelse i, at færre mennesker bliver marginaliseret i vores samfund. At flere mennesker kommer til at få et godt liv og i det mindste få en vis tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

Kommissionen vurderer, at dens anbefalinger for gruppen på knap 200.000 personer kan øge den samlede produktivitet i en størrelsesorden af to til tre milliarder kroner.

