Kommission skal hjælpe minoritetskvinder til frihed

Regeringen nedsætter nu en kommissionen, der skal udfordre æreskulturen og se på, hvordan indsatsen mod æresrelateret social kontrol kan styrkes.

Den skal komme med anbefalinger til, hvordan kvinder med minoritetsbaggrund kan nyde samme frihed som andre danske kvinder.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er det afgørende, at samfundet bakker op om kvinders ret til at leve frit.

- Regeringen har allerede gennemført lovgivning om social kontrol, og vi har mere på vej. Men vi er langt fra i mål, og derfor har vi brug for konkrete anbefalinger fra kommissionen, siger han i meddelelsen.

I spidsen for kommissionen, der får navnet "Kommissionen for den glemte kvindekamp" er Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S). Hun glæder sig meget til at begynde arbejdet.

- Alt for mange piger og kvinder har ikke den samme frihed som alle vi andre, fordi de er udsat for negativ social kontrol.

- De er ikke fri til at vælge deres egen partner og være sammen med dem, de elsker. De er ikke fri til at være hvem de vil være eller gå den vej de vil i livet. Sådan bør det ikke være i dagens Danmark, mener hun.

Hun peger på, at medlemmerne af kommissionen har mange års erfaringer med sådanne problematikker og ved noget om problemerne med negativ social kontrol.

Kommissionens medlemmer tæller blandt andre Halima El-Abassi, der er forkvinde i Rådet for Etniske Minoriteter.

- Det her er noget, der er blevet talt om i mange år, men der er brug for at finde flere gode løsninger. Det er det, vi skal forsøge nu, og det arbejde er enormt vigtigt og meningsfyldt, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Kommissionen forventes at afslutte sit arbejde i starten af 2023.

/ritzau/