Kommission tager næste skridt i granskning af voldsom togepisode

Havarikommissionen har begyndt en sikkerhedsundersøgelse af en hændelse, hvor store vandmængder 26. august ødelagde jernbanesporet ved Kibæk mellem Skjern og Herning.

Det bekræfter Bo Haaning, chef for Jernbaneenheden i Havarikommissionen, fredag.

Havarikommissionen har efter episoden - hvor et tog kørte på strækningen, mens der var begyndende dæmningsbrud - været i gang med en indledende undersøgelse.

Den bliver nu en "egentlig sikkerhedsmæssig undersøgelse", har chefen fortalt til Jyllands-Posten. Det samme bekræfter han over for Ritzau.

- Det betyder, at vi tror, at der kan være sikkerhedsmæssig læring, siger Bo Haaning.

Billeder af frithængende skinner på jernbanestrækningen dagen efter episoden har vakt opsigt.

Så skidt stod det ikke til med skinnerne den 26. august, da der kørte tog på strækningen, forklarer Haaning.

Men flere passagerer fortalte til TV Midtvest om et voldsomt ryk i et tog, der kørte på strækningen, og en meget ubehagelig oplevelse.

Efter at have indhentet oplysninger og tilbagemeldinger i den indledende undersøgelse kan Bo Haaning fastslå følgende:

- Toget før bemærkede meget vand på sporet, men ikke andet, siger han.

- Herefter kører et tog over og konstaterer, at der er begyndende dæmningsbrud - og de oplever et ret stort bump. Så får Banedanmark meldingen, at strækningen skal spærres.

Den sikkerhedsmæssige undersøgelse ventes færdiggjort inden for et år.

Den er et skridt op i alvorsgrad i forhold til den indledende undersøgelse. Rapporten skal dog ikke placere skyld eller ansvar. Den skal mere bruges til langsigtede anbefalinger.

Men det er en episode, som der bliver set på med alvor.

- Hvis det her var sket senere, så kunne konsekvensen have været meget alvorlig. Det kommer med i vores prioritering af at arbejde videre med det, siger Bo Haaning.

Han understreger i øvrigt, at Havarikommissionen i tilfælde af akutte sikkerhedsudfordringer ikke venter med at informere myndighederne, indtil en rapport er færdig.

/ritzau/