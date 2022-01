Kommission vil beholde restriktioner trods tegn på mildere sygdom

Op til et møde i Folketinget skriver Epidemikommissionen, at den ikke ser åbning med færre restriktioner.

Epidemikommissionen, der rådgiver Folketinget og regeringen om covid-19-epidemien, mener fortsat, at de nuværende restriktioner er nødvendige.

Det fremgår af en rådgivende vurderingen, der er lagt på kommissionens hjemmesiden.

Det er en voksende epidemi, usikkerheden omkring virusvarianten omikron og det stigende indlæggelsestal, der ifølge kommissionen gør restriktionerne nødvendige.

Det er altså selv om, at Statens Serum Institut (SSI) mandag oplyste, at omikron ser ud til at halvere risikoen for indlæggelse i forhold til deltavarianten.

Restriktionerne, der er godkendt af et flertal i Folketingets Epidemiudvalg, udløber 17. januar, medmindre de forlænges.

De har blandt andet lukket diskoteker, begrænset åbningstiden på restauranter og ramt store dele af kulturlivet.

Epidemikommissionen noterer sig i sin nyeste vurdering, at skolebørn onsdag er vendt tilbage i skole. Det vil i forvejen øge kontakten i samfundet og dermed den mulige smitte.

Onsdag eftermiddag er Folketingets sundhedsordførere indkaldt til orientering om coronasituationen.

Venstre og De Konservative ønsker, at coronarestriktionerne bliver lempet. Begrundelsen er blandt andet, at de mildere omikron-forløb.

Men ifølge Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, ønsker regeringen ikke at lempe på nuværende tidspunkt på grund af "voldsomme smittetal".

Statens Serum Institut (SSI) har 3. januar i en faglig risikovurdering vurderet, at smittetallene i slutningen af januar kan nå et niveau på omkring 25.000-55.000 dagligt smittede.

Det vil ifølge vurderingen betyde mellem 150 og 360 daglige nyindlæggelser i starten af februar.

SSI vurderer dog samtidig, at op mod 25 procent af nyindlæggelserne ikke skyldes coronavirus. Derimod vil patienterne blive indlagt af anden årsag, men med en positiv coronatest.

Epidemikommissionen vil op mod udløbet af de nuværende restriktioner komme med en ny vurdering.

Det er Folketingets Epidemivalget, som skal godkende de restriktioner, der bliver foreslået af regeringen.

