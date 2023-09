Kommission vil have flere ufaglærte i sundhedsvæsenet

Flere skal tage ydervagter, flere skal op i tid, sygeplejersker skal overtage lægeopgaver, og flere ufaglærte skal hentes ind i et forsøg på at fastholde personale.

Det anbefaler Robusthedskommissionen blandt andet om fremtidens sundhedsvæsen.

Det fremgår af anbefalingerne, som mandag er blevet offentliggjort.

- Vi er nødt til at gøre noget. Det er en brændende platform, siger kommissionens formand, Søren Brostrøm, på et pressemøde mandag.

Han og kommissionen har set på, hvordan der sikres mere personale og mere tid til kerneopgaven i sundhedsvæsnet.

En anbefaling lyder også på, at ikke alle syge og ældre skal have samme tilbud. Eksempelvis i et kræftforløb, hvor der ifølge kommissionen skal være borgere, der som et alternativ til et kontrolbesøg på et hospital vil skulle klare sig med digitale løsninger hjemmefra.

Brostrøm, der er tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, har i et interview med Jyllands-Posten inden præsentationen udtalt, at hvis anbefalinger bliver fulgt til dørs, så vil der være borgere, der vil føle det som serviceforringelser.

Samlet set er kommissionen kommet med 20 anbefalinger.

- Vi kommer med anbefalinger til noget, der ikke kan vente. Vi vil gerne have, at vores anbefalinger kommer ud at arbejde, siger Brostrøm på et pressemøde, hvor anbefalingerne præsenteres.

- Vores fokus har været på robusthed og at komme med anbefalinger til at løse udfordringer. Ikke kun på kort sigt, men også med det lange lys på, siger han.

Brostrøm siger, at det overordnet handler om, hvordan "vi får flere medarbejdere, eller hvordan de medarbejdere vi har, får mere tid til kerneopgaven".

- Noget af det her vil kræve upopulære beslutninger fra politikerne og arbejdsmarkedets parter, siger han.

Foruden Robusthedskommissionen findes der en Lønstrukturkomité. Den kom med sin rapport inden sommerferien.

Komitéen blev nedsat efter en mere end to måneder lang strejke blandt sygeplejerskerne i 2021. Og den fik til opgave at analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor.

Sygeplejerskerne er ikke blandt de faggrupper, der har brug for at få højere løn, lød det i rapporten.

Desuden findes der en Sundhedsstrukturkommission. Den skal blandt andet kigge på, hvordan sundhedsvæsnet skal indrettes med de demografiske forandringer, hvor flere borgere får behov for pleje og behandling. Arbejdet forventes færdigt i foråret 2024.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) har nu til opgave at se på anbefalingerne. Om de bliver fulgt, må tiden vise.

- På papiret er det måske små velkendte greb, men det er store ting at udføre i virkeligheden, siger Løhde efter at have modtaget anbefalingerne.

Løhde hæfter sig ved anbefalingerne, der "handler om at dele arbejdet mellem flere i sundhedsvæsenet". Det gælder eksempelvis, at flere skal tage skæve vagter - som natte- og weekendvagter.

- Det er jeg helt enig i, siger hun.

