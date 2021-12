Politiets teknikere havde ikke held til at genskabe sms'er, men nu kan Forsvaret måske få muligheden.

Kommission vil have Forsvaret til at se på slettede sms'er

Minkkommissionen vil have Forsvarets Efterretningstjeneste til at forsøge at genskabe automatisk slettede sms'er i minksagen, hvis hovedpersonerne i sagen indvilger.

Det skriver avisen B.T.

Socialdemokratiet har tidligere indvilget, med henvisning til at ingen har større interesse i at få genskabt sms'erne, så sagen kan blive klarlagt.

Kommissionen har i første omgang bedt statsminister Mette Frederiksens (S) og de tre øvrige topembedsfolks bisiddere om at forholde sig til spørgsmålet om at lade Forsvaret forsøge.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har bedt bisidderne om at tale med deres klienter. Det handler jo også om samtykke. Nu venter vi på et svar, siger kommissionens formand, Michael Kistrup, til avisen B.T.

Dermed skal bisidderne på vegne af deres klienter gå med til forsøget, og så vil Forsvarets Efterretningstjeneste blive bedt om at prøve af Minkkommissionen, der er nedsat for at granske aflivningen af millioner af mink uden lovhjemmel.

Politiets teknikere har tidligere forsøgt at genskabe sms'erne uden held.

Nyheden kom frem efter kommunalvalget, hvilket førte til spekulationer om, hvorfor regeringen ikke fortalte om det før valget.

Der har den seneste tid været stort fokus på sms'er, efter at det kom frem, at statsministeren og centrale topembedsmænd automatisk sletter sms'er efter 30 dage.

Kommissionen har forgæves forsøgt at få udleveret flere sms'er, men måtte vente i månedsvis på et svar.

Det har fået stort fokus, da det gælder sms'er, som er sendt i perioden, hvor beslutningen om at aflive alle landets mink blev taget.

Toppolitikere i Socialdemokratiet har forsvaret sig med, at kommissioner ikke tidligere har efterspurgt sms'er i så stort grad som Minkkommissionen.

Men kritikere påpeger, at politikere og topembedsmænd i denne sag har sendt langt flere sms'er end i andre sager, der har været undersøgt af kommissioner.

Desuden gælder journaliseringspligten også for sms'er, hvilket betyder, at de pågældende personer har pligt til at gemme mails, sms'er og andet, som har relevans i en sag.

Der er flertal i et udvalg i Folketinget for at lade en uafhængig aktør se på genskabelsen, hvis Minkkommissionen ønsker det.

/ritzau/