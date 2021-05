Kommissions anbefaling vil ændre 59.000 indvandreres kontanthjælp

For indvandrere på det, der tidligere hed integrationsydelse, vil kommissions forslag betyde mere i ydelse.

Hvis politikerne på Christiansborg vælger at følge den model for et nyt kontanthjælpssystem, som Ydelseskommissionen mandag har fremlagt, vil det betyde, at indvandrere i gennemsnit får 300 kroner mindre i kontanthjælp før skat.

Det fremgår af beregninger, som kommissionen har lavet. De viser også, at gennemsnittet dækker over, at nogle vil få mere, og andre vil få mindre.

Kommissionen har fokuseret på at lave kontanthjælpssystemet simplere. Det betyder også, at flere forskellige ydelser bliver til én ydelse med kommissionens forslag.

Med de gældende regler er der nogle indvandrere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelser. Det hed tidligere integrationsydelse.

Den gruppe vil med kommissionens model blive flyttet og få kontanthjælp. Det vil betyde, at de får mere udbetalt.

I gennemsnit vil deres ydelse blive 1200 kroner højere før skat. Det vurderes at gælde omkring 34.000 personer.

Samtidig vil den gruppe indvandrere, der i dag modtager kontanthjælp, blive ramt af, at satsen sænkes. Deres ydelse vil dermed falde med i gennemsnit 2400 kroner før skat.

Det vil gælde omkring 25.000 indvandrere.

Slår man de to grupper sammen til en stor gruppe, vil det ifølge kommissionens beregninger betyde, at der gives i gennemsnit 300 kroner mindre per person.

Det dækker altså over to modsatrettede effekter, der trækker hver sin vej.

Den model, som kommissionen anbefaler, betyder, at man kan kvalificere sig til en højere sats i kontanthjælp, hvis man enten gennemfører en grundskoleuddannelse eller har haft opholdstilladelse i 12 af de seneste 13 år.

Alternativt kan man også få en uddannelse, der giver en erhvervskompetence, eller have haft 2,5 års beskæftigelse inden for de seneste ti år. Det kræver kun en opholdstilladelse i syv af de seneste otte år.

Samtidig anbefaler kommissionen et fritidstillæg.

Det er et tillæg, der skal dække forældres udgifter til fritidsaktiviteter for deres børn. Derfor regnes det ikke som en kontantydelse til forældre og er dermed ikke med i ovenstående regnestykke.

Det afspejler sig dog i det, der kaldes disponibel indkomst - altså hvor mange penge en familie har at råde over.

Den model, som kommissionen foreslår, vil samlet set ikke ændre ved den gennemsnitlige disponible indkomst for de berørte indvandrere.

Det dækker igen over, at personer på de tidligere integrationsydelser vil få mere, mens indvandrere på kontanthjælp vil få mindre.

