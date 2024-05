Kommissionsformand venter heftig debat om bud på fremtidens sundhedsvæsen

Sundhedsstrukturkommissionen er klar med sine bud på en fremtidig struktur i det danske sundhedsvæsen om en måneds tid - midt i juni.

Det fortæller formanden for kommissionen, Jesper Fisker. Han er forberedt på, at kommissionens bud vil afstedkomme heftige debatter.

- I skal være velkomne til at skyde alt det, I overhovedet vil på os, siger han torsdag til 1200 kommunale topfolk på et social- og sundhedspolitisk forum arrangeret af Kommunernes Landsforening.

- Det skal der være plads til, og det har vi en god dansk tradition for. Men når støvet har lagt sig, så lov mig, at I også diskuterer, hvordan vi så løser problemerne, siger Jesper Fisker, der også er administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Jesper Fisker afviste torsdag at løfte sløret for, hvad kommissionen er nået frem til.

- Vi er grundlæggende blevet bedt om at komme med forskellige modeller for fremtidens sundhedsvæsen. Vi er ikke blevet bedt om at rangere modellerne, men om at beskrive dem, siger han.

- Der vil være nogle, der synes bedre om nogle modeller end andre. Den diskussion skal der være, og det glæder jeg mig til, siger han.

Noget af det, der allerede på forhånd diskuteres, er regionernes rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Regeringspartierne er uenige. Moderaterne vil nedlægge dem, mens Venstre og Socialdemokratiet vil bevare dem.

Der diskuteres også om opgavefordelingen mellem kommunerne, der i dag driver det nære sundhedsvæsen som eksempelvis ældrepleje og genoptræning, og regionerne, som driver sygehusene.

Regionerne har foreslået, at de skal overtage opgaverne i det nære sundhedsvæsen, mens kommunerne lægger vægt på, at det nære sundhedsvæsen skal blive hos dem og styrkes.

Sundhedsstrukturkommissionen blev nedsat af regeringen i marts 2023.

En af hovedopgaverne er at pege på, hvordan det nære sundhedsvæsen oprustes, så sygehusene reserveres til dem, der er mest syge.

Regeringen vil baggrund af anbefalingerne komme med et sundhedsudspil senere på året.

Hos kommunerne er Sisse Marie Welling (SF), formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, bekymret for, om reformen vil lykkes.

- Jeg kan være bekymret for, om man laver en sundhedsreform, der mest af alt handler om, at patienterne ikke skal komme ind ad døren til sygehuset, for så er det sygehuset, der er i centrum, siger hun.

Men ifølge Jesper Fisker er der ikke grund til at være nervøs.

- Når man læser vores anbefalinger, så vil man ikke mene, at det er en sygehuskommission, siger han.

Trods uenighederne er alle parter enige om udfordringerne, som sundhedsvæsnet står over for.

Jesper Fisker ridser dem således op:

Der bliver dobbelt så mange ældre, mange flere multisyge og kronikere, og der er for dårlig sammenhæng mellem sygehus, praktiserende læge og kommune. Og så er der mangel på personale.

Han pegede på især en konkret udfordring, der er afgørende at få løst.

- Vi kommer til at mangle sosu'er i en grad, så man kan være bekymret for hele omsorgsdelen i vores sundhedsvæsen, siger Jesper Fisker.

