Kommissionsmedlem: Loft kan bidrage til brud med karakterræs

Et opgør med karakterræset er ifølge ekspert nødvendigt, og nyt udspil kan være et vigtigt skridt.

Regeringens udspil om at ændre på optagelsessystemet på videregående uddannelser kan blive et skridt mod et opgør med et "absurd" karakterræs.

Det mener Jørgen Søndergaard, tidligere direktør for SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. SFI hedder nu Vive.

Søndergaard er med i Reformkommissionen, som er kommet med forslag til ændringer på de videregående uddannelser.

Og med regeringens udspil om et karakterloft og om at ændre på krav til kvote 2 ser det ifølge den tidligere SFI-direktør ud til, at politikerne har taget højde for nogle af de tanker, som kommissionen har gjort sig.

- Min vurdering er, at det her vil være et skridt i den rigtige retning, siger Jørgen Søndergaard.

- Det nuværende optagelsessystem, som kun omfatter uddannelser, hvor der er flere ansøgere end pladser, har ført til nogle absurd høje adgangskrav.

Reformkommissionen foreslår, at karakteren 9 skal være en øvre grænse for, hvor høje karakterer uddannelsesstederne kan kræve af de kommende studerende.

Men regeringen lægger med udspillet op til et karakterloft på 10.

- Effekten på de unges adfærd bliver nok ikke så stor, når man lægger snittet på 10, som hvis det er 9, siger Jørgen Søndergaard.

- Bekymringen er, at det kun i mindre grad vil afhjælpe nogle af de forvridninger, der er i gymnasierne og de videregående uddannelser.

Han påpeger dog, at det samtidig er et spørgsmål om penge - og dermed en politisk prioritering.

Jo lavere snittet lægges, desto flere uddannelser vil skulle indføre for eksempel optagelsesprøver for de ansøgere, som har højere snit, end der kræves, og det koster penge, forklarer Søndergaard.

/ritzau/