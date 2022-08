Kommissionsmedlemmer sår tvivl om egen anbefaling af tørklædeforbud: "Vi bliver alle sammen klogere"

På denne skyfri tirsdag morgen skal vi have klaret op i nogle af de sager, der har lagt identitetspolitiske skygger over det danske land. Der er nyt i sagen om det omdiskuterede tørklædeforbud og debatten om ansættelse af kvindelige præster forsætter. Men vi starter i Ukraine.



I går indledte Ukraine et modoffensiv i regionerne Mykoljiv og Kherson i det sydlige Ukraine, som var de første områder, der blev besat af russerne i marts. Ifølge DR har Ukraine haft held med at bryde det russiske militærs første forsvarslinje og har slået flere russiske fremstød tilbage. Ifølge en anonym kilde til det amerikanske CNN skulle ukrainske styrker eftersigende have generobret fire byer. Det er dog ikke muligt at be- eller afkræfte dette på nuværende tidspunkt.



Dog lyder meldingen fra det russiske forsvar noget anderledes. Mandag aften bekræftede Ruslands forsvarsministerium, at Ukraine har forsøgt sig med en stor offensiv i Mykoljiv og Kherson, men i det statskontrollerede medie Ria kalder de forsøget for “mislykket”, skriver Berlingske. Ifølge avisens eksperter er det for tidligt at konkludere, om den ukrainske offensiv har været en succes, men uanset hvad sender det et signal til Vesten om, at hjælpen ikke har været forgæves.

Danmark giver millioner til moldoviske medier

Vi bliver lidt ved krigen. For mellem Rumænien og Ukraine ligger Moldova i skudlinjen for den næste russiske invasion. Derfor meddeler Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse her til morgen, at regeringen vil donere 10 millioner kroner gennem Den Ny Demokratifond, der skal være med til at støtte uafhængig nyhedsdækning og bekæmpe misinformation gennem faktatjek af medier. Udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) vil på et møde i Prag i dag præsentere støtten direkte over for sin moldoviske kollega Nicu Popescu, skriver Ritzau her til morgen.

Biskopper bakker op om at fjerne undtagelse

Efter DR i søndags kunne fortælle om kønsdiskrimination i folkekirken, er kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) gået i dialog med de danske biskopper om, hvorvidt man burde fjerne den undtagelse, der gør, at folkekirken kan afvige fra ligebehandlingsloven. Selvom Ane Halsboe-Jørgensen personligt er imod diskrimination på grund af køn, ønsker hun ikke at gennemføre noget, der kan knække folkekirken over.



Otte ud af ti biskopper bakker op om at fjerne undtagelsen, men vil ikke udelukke, at man stadig kan fravælge kvindelige præster ved ansættelsen, vurderer adjunkt i kirkehistorie ved Københavns Universitet Rasmus H.C. Dreyer. Han tror, at menighedsråd fortsat vil ansætte efter deres teologiske overbevisning - hvilket de er i deres gode ret til.

Foto: Fra venstre: Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift, Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Århus Stift, og Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop over Aalborg Stift. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen, Thomas Borberg, Henning Bagger - alle Ritzau/Scanpix. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen, Thomas Borberg, Henning Bagger. Ritzau/Scanpix.

15 dræbt i Bagdad efter udmelding fra religiøs leder

Der udbrød i går voldsomme uroligheder i Iraks hovedstad Bagdad, efter at Iraks magtfulde shia-leder Moqtada al-Sadr meddelte sin afgang fra politik på sociale medier. Det førte til øjeblikkelig tumult, skriver Ritzau. En rivaliserende shiamuslimsk gruppe, der støtter Iran, åbnede ild i hovedstaden. Kilder i sundhedsvæsenet oplyser mandag aften, at mindst 15 personer er blevet dræbt af skud, mens omkring 350 demonstranter er kommet til skade - nogle som følge af skud og andre som følge af at have inhaleret tåregas.

Kommissionsmedlemmer sår tvivl om tørklædeforbud

I sidste uge foreslog den regeringsnedsatte kommission "Kommissionen for den glemte kvindekamp" et nationalt forbud mod tørklæder i grundskolen. Forslaget har til hensigt at sikre, at færre muslimske piger føler sig tvunget af familie eller venner til at iføre sig et hovedtørklæde. Nu sår to ud af ti medlemmer af kommissionen dog tvivl om deres egen anbefaling.

Et af kommissionens medlemmer, medstifter af organisationen Søstre mod vold og kontrol Kefa Abu Ras, skrev i weekenden på Facebook, at hun ikke længere bakkede op om anbefalingen. I stedet for at forbyde piger at gå med tørklæde i grundskolen skulle man nærmere fraråde det.



Et andet kommissionsmedlem, der har skiftet holdning, er Lise Egholm, der er tidligere skoleleder på Rådmandsgade Skole på Nørrebro i København. Hun mener, at man bør ændre anbefalingen, så det kun gælder 0.-6. Klasse. Børn og unge i 7., 8. og 9. klasse har som regel selv taget et valg om at gå med tørklæde.



"Vi bliver alle sammen klogere i denne her debat, også os, der sidder i kommissionen," siger hun til DR.

Satiriker vil udstille religiøs lov

Sidste år blev en lov nedsat i den amerikanske delstat Texas, der påbød, at alle skoler skulle hænge en doneret plakat med ordene “In God We Trust” og det amerikanske flag op. Loven har ifølge den republikanske senator Bryan Hughes til formål at samle Amerika.



Den lov er den satiriske kunstner og selverklærede ateist Chaz Stevens faldet over. Han har indsamlet 14.000 amerikanske dollars til at uddele tilsvarende plakater, men hvor ordene “In God We Trust” står på arabisk. Formålet er, siger han, at “udstille lovens hykleri”

