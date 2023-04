Kommunale tiltag har virket og sænket strømforbrug markant

De tiltag, der i landets kommuner blev i værksat for at spare på strømmen denne vinter på grund af energikrise som følge af krigen i Ukraine, har virket.

Strømforbruget er faldet med 12,5 procent, hvis man sammenligner med det estimerede forbrug fra oktober til og med februar. Besparelsen svarer til 7500 husstandes årlige elforbrug.

Det viser en undersøgelse fra kommunernes interesseorganisation Kommunernes Landsforening (KL) ifølge organisationens nyhedsbrev Momentum.

Undersøgelsen er foretaget blandt 74 kommuner af analysevirksomheden Ento Labs.

Det største fald i elforbruget er sket i kommunale administrationsbygninger - her har man reduceret forbruget med 16,6 procent.

Borgmester i Ballerup Kommune Jesper Würtzen (S) har kunnet mærke tiltagene på rådhuset i de sene aftentimer.

Her har man reguleret lampernes automatiske styresystem, så de nu slukker efter kun fem minutter uden bevægelse i rummet. Førhen var det en halv time.

- Så jeg skal lige ud og svinge med armene hvert femte minut, når jeg arbejder sent.

- Men det er nu meget godt, for vi har også skruet ned for temperaturen - og på den måde har jeg kunnet holde varmen, udtaler Jesper Würtzen i en pressemeddelelse.

Ballerup har foruden lysene i diverse kommunale bygninger lukket for det meste af gadebelysningen i nattetimerne samt lysene på offentlige parkeringspladser.

Ifølge professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen er en reduktion i elforbruget på 12,5 procent "rigtig godt klaret".

- Det er rigtigt flot, så stor ros til alle de kommuner, der virkelig har gjort en stor indsats for, at det lykkedes, siger Brian Vad Mathiesen, der peger på, at potentialet sandsynligvis er endnu større.

I efteråret blev det besluttet, at temperaturen i statslige bygninger fra den 1. oktober skulle sænkes til 19 grader. For regionale og kommunale bygninger er der ikke tale om et krav, men en anbefaling.

Tiltagene kom på baggrund af en mulig energikrise den forgangne vinter. Rusland skruede hen over året ned for leverancerne af gas, inden landet i september lukkede helt for gasleverancerne.

/ritzau/