Kommunalforsker: Alle kontrolleres, hvis de får penge fra det offentlige. Bare ikke politikere

Et nyt år er begyndt, og kommunalbestyrelserne rundt omkring i landet har taget hul på en ny valgperiode. Mens nogle lokalpolitikere har måtte sige farvel til partikolleger i byrådssalen, har andre kunnet byde nye velkommen. Det gælder blandt andet Det Konservative Folkeparti i Syddjurs Kommune, som er gået fra ét til fem mandater. Flere kolleger betyder også flere partistøttekroner, og partiet kan nu se frem til en stigning fra 7000 kroner til knap 31.000 kroner i årlig partistøtte. Til DR erkendte et byrådsmedlem, at partiet – selvom det er ulovligt – vil spare størstedelen af pengene op til næste valg. Den skal nemlig bruges det år, hvor partiet ansøger om pengene. Sagen har skabt fornyet debat om partistøtten, som ifølge kommunalforsker Roger Buch bør være underlagt strengere kontrol.

Hvad siger sagen fra Syddjurs Kommune om reglerne for kommunal partistøtte?

Den siger først og fremmest, at vi overhovedet ikke ved noget om, hvad der sker med de mange millioner kroner, vi hvert år giver til de politiske partier. Der er ingen kontrol med, hvad pengene bliver brugt til. Der er ingen krav om, at lokale partiforeninger skal offentliggøre deres regnskaber, og det er en del af den lange række af problemer, der er med manglende åbenhed.

Hvad er konsekvenserne af den manglende kontrol?

Det er værd at understrege, at det er helt usædvanligt, at man i det offentlige udbetaler to- og trecifrede millionbeløber til nogen uden at kræve en eller anden form for kontrol eller åbenhed. Hvis man får kontanthjælp eller har et kørselsfradrag, risikerer man at blive kontrolleret, og som virksomhed risikerer man at få kontrolleret sit momsregnskab. Overalt i samfundet er der kontrolsystemer, hvis vi får penge fra det offentlige. Derfor er det helt uforståeligt, at partierne laver nogle regler, hvor de ikke selv skal kontrolleres. Eller måske er det i virkeligheden ikke så uforståeligt.

For hvis man regulerer sig selv, er det ikke særligt overraskende, at man får nogle ekstremt lempelige regler. Man ville formentlig også få nogle meget lempelige skatteregler for virksomhederne, hvis det var Dansk Industri, som lavede dem. Men det er jo ikke acceptabelt. Det bliver sværere at overbevise borgerne om, at de skal lade sig kontrollere og overholde reglerne, når partierne ikke lader sig kontrollere.

Kan du komme på andre områder i det offentlige, hvor kontrollen er så lempelig?

Nej, det kan jeg overhovedet ikke. Det er helt unikt, at partierne har besluttet, at de skal have en masse penge, men at de i øvrigt ikke skal dokumentere, hvad pengene bliver brugt på.

Dansk Folkeparti i Aarhus Kommune er lige nu under efterforskning af Østjyllands Politi for muligt misbrug af partistøtte. Den sag viser vel, at det ikke er risikofrit at snyde?

Det er så kun forbundet med en risiko, hvis en whistleblower, som der er tale om i den sag, fortæller kommunen eller medierne, hvad der er foregået. Eller at nogen simpelthen stiller sig frem og tilstår, de ikke overholder reglerne, som det tilfældet i sagen fra Syddjurs.

Et parti skal bruge partistøtten i det år, hvor partiet ansøger om pengene. Hvem får gavn af denne regel?

Den er lavet for, at pengene ikke bare går til valgkamp, men sikrer aktiviteter og partiliv mellem valgene.

Er der nogle kuriøse eksempler på, hvad politikere har brugt partistøtte på?

Vi havde en spøjs sag, da Jacob Haugaard blev valgt til Folketinget. Han stillede op på meget luftige løfter som medvind på cykelstien, men også konkrete løfter, som eksempelvis at pengene fra den offentlige partistøtte skulle bruges på at dele fadøl ud til vælgerne. Men det fik han ikke lov til af Folketingets Præsidium.

Noget tyder på, at flere partier har svært ved at bruge pengene i de år, hvor der ikke er valg. Har du et godt råd til, hvad pengene kan bruges på?

Haha, nej. Det er ikke nærmere defineret i loven, hvad man skal bruge pengene på. Men det er jo det almene politiske arbejde: udbredelse af politiske budskaber, afholdelse af møder, annoncering, drive en hjemmeside, udgive nyhedsbreve og måske et medlemsblad.