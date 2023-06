Kommunalpolitikere i København må ikke få gratis tivolikort

Politikere i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune må ikke tage imod årskort til Tivoli.

Det fastslår Folketingets Ombudsmand tirsdag i en pressemeddelelse.

TV 2 Kosmopol har tidligere beskrevet, at en række kommunalpolitikere i København har modtaget et gratis guldkort til Tivoli til en værdi af 1399 kroner. Det skal være sket som led i en "startpakke", beskriver mediet.

På et møde er kredsen af gruppeforpersoner i Borgerrepræsentationen 2. juni nået frem til, at den slags gaver må man ikke få.

Og det erklærer Ombudsmanden sig enig i.

- Ombudsmanden har meddelt kommunen, at han er enig i, at det ikke er i overensstemmelse med de principper, der gælder for offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele, at medlemmer af Borgerrepræsentationen modtager gaver af den omhandlede karakter, skriver Folketingets Ombudsmand.

Af et referat fra mødet 2. juni fremgår det, at politikere, der har modtaget guldkort, opfordres til ikke at anvende dem.

Ombudsmand Niels Fenger forklarer i pressemeddelelsen, at der ikke må kunne stilles spørgsmål til, om det offentlige handler sagligt og upartisk.

Han erklærer sig tilfreds med kommunens svar i sagen.

- Jeg er tilfreds med kommunens tilbagemelding og foretager mig på den baggrund ikke mere i sagen, siger han i pressemeddelelsen.

Hos Tivoli kan sagen dog potentielt få konsekvenser for, om der i fremtiden vil blive sendt årskort til kommunalpolitikere.

Tivoli har ifølge et svar fra Borgerrepræsentationens Sekretariat til Ombudsmanden oplyst, at det "er korrekt, at Tivoli har udsendt et tivolikort til en række samarbejdspartnere, politikere og venner af Tivoli og herunder også medlemmerne af Borgerrepræsentationen".

Den praksis er Tivoli i gang med at revurdere, fremgår det af svaret.

/ritzau/