Kommunalpolitikere støtter Messerschmidts blåfarvning af DF

Morten Messerschmidts projekt, hvor DF skal være mere borgerligt, mere blåt, får støtte fra flere af de populære kommunalpolitikere i partiet.

Det chokerer ikke umiddelbart baglandet, at Messerschmidt, der vil være formand med europaparlamentariker Peter Kofod som næstformand, er parat til at indgå kompromiser, hvor topskattegrænsen hæves.

- Jeg ville være ked af at fjerne topskatten helt. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at om topskattegrænsen bliver hævet med 30-40.000 kroner, det er ikke det, der får mit pis i kog, siger Rene Danielsson på Bornholm.

Han nævner, at det kunne være i en byttehandel for eksempelvis fast grænsekontrol.

Artiklen fortsætter under annoncen

Afgående DF-formand Kristian Thulesen Dahl har flere gange understreget, at partiet ikke vil være med til at hæve grænsen for topskatten.

Danielsson, som ved kommunalvalget 16. november fik næstflest stemmer på Bornholm med 2795, ser aktuelt kun én model for, hvem der skal afløse Thulesen Dahl til januar.

- I min verden er det Morten Messerschmidt og Peter Kofod, siger han.

Samme melding kommer fra Susanne Eilersen, der efter valget har indgået en konstitueringsaftale i Fredericia, hvor hun står til posten som 2. viceborgmester.

- Jeg kan godt se mig selv i det projekt, som de har meldt ud, siger Eilersen.

Hun er tilfreds med, at Messerschmidt og Kofod har sagt, at ledelsen skal lytte mere til baglandet, som også skal inddrages mere i udviklingen af politik.

Særligt er hun tilfreds med, at der tegner sig en mere blå linje i Dansk Folkeparti, hvis kandidatduoen får succes med deres plan.

- Jeg synes, at vi skal vise, at vi er et blåt parti, og det kan godt være, at det er der, vi skal kigge hen. Jeg synes, at der er gode takter i det hele, siger Eilersen.

Dansk Folkeparti holder ekstraordinært landsmøde den 23. januar for at vælge ny formand, efter at Kristian Thulesen Dahl i forlængelse af kommunalvalget meddelte, at han vil give stafetten videre ved et formandsvalg.

Det skete som direkte konsekvens af, at partiet fik en syngende vælgerlussing med tilbagegang over hele landet.

Messerschmidt blev i august af byretten dømt for dokumentfalsk og svindel med EU-midler, og den sag kan sætte en stopper for hans formandsdrøm.

Først skal Den Særlige Klageret tage stilling til en klage fra Messerschmidt.

Den kan sende sagen tilbage i byretten. Ellers venter en afgørelse fra Østre Landsret i ankesagen til marts.

Uanset om byrettens dom mod Messerschmidt bliver stadfæstet, og uanset om Folketinget afgør, at han ikke kan sidde i Folketinget fremover, så er modellen fra Messerschmidt og Kofod den rette.

Det mener Carsten Sørensen (DF), der som den eneste DF'er genvandt en plads i regionsrådet i Region Syddanmark efter valget 16. november.

- Morten er så dygtig en politiker og så meget Dansk Folkeparti, at jeg ikke ser det som så stort et problem.

- Skulle det vise sig, at Morten får noget, så han ikke kan fortsætte, så bakker jeg Kofod op. De har et godt samarbejde de to, så det har jeg fuld tillid til, siger Carsten Sørensen.

Han

/ritzau/