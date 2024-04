Kommunalt kurbad drives i strid med loven

Det er ikke en lovlig kommunal opgave, at Thisted Kommune driver kurbadet Sydthy Kurbad, der på 800 kvadratmeter tilbyder saltgrotte, oplevelsesbruser og et væld af wellness-aktiviteter.

Det har Ankestyrelsen afgjort efter en gennemgang af kommunens drift, skriver Halinspektørforeningens magasin.

Direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i kommunen Tue von Påhlmann siger til magasinet, at kommunen tager afgørelsen til efterretning.

- Og så vil vi forelægge forskellige muligheder for politikerne, og senest i løbet af maj vil vi have nyt i sagen.

Han nævner blandt andet at sælge kurbadet som en potentiel løsning.

Styrelsen lægger vægt på, at det er i strid med forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed. Herunder forbuddet mod, at kommuner driver handel.

Sydthy Kurbad ligger i forlængelse af Sydthy Svømmebad, der også har flere tilbud end blot et stort bassin. Her kan gæster også nyde godt af et romersk bad, en sauna, et grottebassin, en regnvandshule og et strandbredsbassin.

Ankestyrelsen skriver i afgørelsen, at Thisted Kommunes drift af svømmebadet er en lovlig kommunal opgave.

- Ankestyrelsen vurderer imidlertid, at Thisted Kommune ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne kan drive Sydthy Kurbad med kurbadets samlede aktiviteter samt tilhørende café, skriver styrelsen.

Halinspektørforeningens magasin skriver, at Thisted Kommune løbende har overvejet, om svømmebadet og kurbadet skulle skilles ad.

Kommunen har ifølge magasinet dog ikke fundet det muligt, da det fælles tekniske anlæg er placeret under svømmebadet.

Thisted Kommune har overfor styrelsen frembragt en udtalelse fra Statsforvaltningen Midtjylland, der peger i retning af, at kurbadoplevelser i visse tilfælde kan drives lovligt i kommunalt regi.

Det var i forbindelse med Aarhus Kommunes drift af svømmeanstalten Spanien.

Ifølge Ankestyrelsen lød det dog fra forvaltningen til kommunen, at der var visse dele af svømmeanstalten, som ikke lå indenfor lovgivningen.

Det anvises dog, at det formentlig er blevet rettet til, hvorfor forvaltningen i 2008 skrev, at kommunen alene kunne "drive et kurbad, såfremt driften heraf ikke lader sig bortforpagte".

