Kommune afliver 100.000 fredelige bier nær skole

I den ene ende af Hundested arbejdes der for at tiltrække bier, mens der i den anden ende udryddes tusindvis.

Halsnæs Kommune har sprøjtet et fortov ved Hundestedskolen, som 100.000 murbier havde indtaget.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

I den ene ende af Hundested sår Halsnæs Kommune særlige blomster for at tiltrække bier og andre insekter.

I den anden ende af byen har kommunen gjort kort proces og udryddet omkring 100.000 murbier.

En forælder havde på Facebook slået alarm over de mange tuer på vejen over for Hundested Skole. Tuerne viste sig at være bo for et kæmpe samfund af de såkaldte murbier.

Disse anses af eksperter som fredelige og stikker kun, hvis de provokeres stærkt. Nu er de udryddet.

- Jeg mener ikke, vi havde noget valg, siger Jeppe Schmidt, der er leder i Halsnæs Kommune, Trafik og Vej, til Frederiksborg Amts Avis.

Det giver Annette Bruun Jensen ikke kommunen medhold i. Hun er lektor i insekter og honningbiers sundhed på Biovidenskabeligt fakultet på Københavns Universet.

Annette Bruun Jensen mener, at kommunen burde have overvejet andre muligheder, før giftsprøjten blev taget i brug.

- Man kunne måske have lavet en anden strategi med at oplyse og berolige, siger Annette Bruun Jensen til avisen.

- For det er da interessant. Man kan jo ikke bare flytte dem, men måske kunne man spærre området af, så man ikke går der. Det er jo, mener jeg, værdifuldt og spændende og kunne måske endda bruges af skolen i undervisning.

Halsnæs Kommune har ikke viden om, at nogen er blevet stukket af de bier, som nu er udryddet.

