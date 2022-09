Ansatte i ældreplejen i Sønderborg Kommune skal ikke længere bruge alenlang tid på papirarbejde. De har nemlig fjernet 92 papirskemaer, hvoraf 74 af dem er fjernet helt, og resten er blevet elektroniske. Kun ét skema skal fortsat udfyldes på papir: medicinlisten. Det betyder mere tid med borgerne, fortæller sygeplejersken Ann Hamer.

Ann Hamer, du er sygeplejerske i Sønderborg Kommune. Hvad kommer det til at betyde for dit arbejde, at du kun skal udfylde ét papirskema?