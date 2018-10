Kommune har tidligere givet påbud til lejr i Padborg

Kurt Beier Transport huser ifølge 3F chauffører under kritisable forhold. Kommune har tidligere advaret Beier.

Politiet, Aabenraa Kommune og flere andre myndigheder undersøger en lejr i Padborg hos Kurt Beier Transport.

Lejren er kritiseret for at huse chauffører under tvivlsomme forhold.

Det er ikke første gang, at Aabenraa Kommune holder øje med forholdene på ejendommen.

Det fortæller Jane Petersen, der er teamleder i Kultur, Miljø Erhverv i Aabenraa Kommune, i et skriftligt svar.

- Aabenraa Kommune har tidligere i 2018 ført tilsyn på ejendommen i forbindelse med en lignende sag om opsætning af pavilloner. Der blev meddelt påbud om lovliggørelse til ejer, skriver Jane Petersen.

Hun forklarer også, at dagens undersøgelser har givet anledning til endnu et påbud.

- På baggrund af de oplysninger, vi fik i dag under tilsynet, har vi meddelt mundtligt strakspåbud om, at brug af pavilloner til personophold ophører straks, lyder det fra Jane Petersen.

Hun forklarer, at det mundtlige påbud vil blive fulgt op af et skriftligt påbud.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at 22 filippinske og fire srilankanske chauffører frivilligt er taget med politiet. De vil afgive en forklaring om vilkår og forhold i forbindelse med deres ophold i Danmark.

Repræsentanter fra Center mod Menneskehandel, der hører under Socialstyrelsen, er kommet til Udlændingekontrolafdelingen for at hjælpe med undersøgelserne.

Adressen, som chaufførerne er huset på, er ikke egnet til beboelse, oplyser Jane Petersen.

Der er dog tilladelse til at indrette hvilerum, hvor der blandt andet er mulighed for kortvarig overnatning.

Kurt Beier Transport har chaufførerne ansat gennem et datterselskab i Polen.

Borgmesteren i Aabenraa, Thomas Andersen (V), er forarget over de forhold, som chaufførerne har levet under.

- Jeg er forundret og forarget over, at vi i en verden med vores civiliserede verdenssyn, oplever, at nogen finder det acceptabelt at huse mennesker under de her forhold, siger Thomas Andersen til TV Syd.

Byrådet i Aabenraa skal onsdag behandle et lokalplanforslag, der skal skabe mulighed for at bygge ordentlige faciliteter i Padborg, som chauffører kan overnatte i, beretter TV Syd.

/ritzau/