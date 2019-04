Kommune lave statement med regnbuefarvet bænk

Aarhus Kommune stiller bænk op som statement i sagen om fodboldspiller, der blev mødt med homofobiske tilråb.

En regnbuefarvet bænk er tirsdag blevet opstillet ved Ceres Park i Aarhus.

Det fortæller TV2 Østjylland.

Det er Aarhus Kommune, der har stillet bænken op ved byens fodboldstadion som et indspark i sagen om FCK-fodboldspilleren Viktor Fischer, der ved to lejligheder er blevet mødt af homofobiske tilråb.

- Med den debat, der florerer lige nu, synes vi, at det var det bedste statement, vi kunne lave som kommune.

- Vi vil gerne sende et signal om mangfoldighed, og vi vil gerne sende det signal uden at moralisere, siger kommunikationschefen i afdelingen for teknik og miljø, Sune Bové, til tv-stationen.

Kulturminister Mette Bock (LA) har kaldt tilråbene for uacceptable. Hun har bedt om en redegørelse i sagen fra Dansk Boldspil-Union (DBU).

Fodboldens Disciplinærinstans har også valgt at se nærmere på de to episoder, hvor spilleren angiveligt blev udsat for tilråb og sange som "Fischer, han er gay" ("Fischer, han er bøsse", red.).

- Som kommune vil vi gerne sende et signal om fællesskab. Det gælder også fodboldfans eller fodboldspillere, der er homoseksuelle. Bænken er en lille huskekage. En huskebænk, siger Sune Bové til tv-stationen.

Fodboldklubben AGF bakker op om kommunens initiativ.

- Bænken sender et godt signal om, at der både på og uden for kridtstregerne skal være plads til alle. Vi hylder mangfoldighed, siger projektleder Bo Jensen til TV2 Østjylland.

Bænken får lov at blive stående ved Ceres Park foråret og sommeren igennem.

Regnbuefarverne ses i LGBT-miljøet som et symbol på, at der skal være plads til forskellighed.

