Kommune politianmelder svindel med QR-koder på p-automater

Nemt og hurtigt kan man scanne en QR-kode og betale for sin parkering flere steder i Københavns Kommune.

Sådan fremgår det i hvert fald på flere af byens parkeringsautomater. Men i virkeligheden er det falske QR-koder, der er påklistret nogle af automaterne.

Derfor har kommunen anmeldt svindlen til politiet og forsøger med lynets hast at fjerne klistermærkerne med koderne.

Det siger Jesper Borch, der er enhedschef i teknik- og miljøforvaltningen i kommunen, til TV 2 Kosmopol.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han understreger, at det slet ikke er muligt at betale for sin parkering i Københavns Kommune via en QR-kode.

- Jeg vil derfor gerne henvise til, at man i stedet bruger en af de app-udbydere, der fremgår af kommunens hjemmeside, når man skal betale for sin parkering, siger han til mediet.

Hvis man ikke har mulighed for at gøre brug af parkeringsapps, kan man også betale via parkeringsautomaterne eller ved at ringe på det telefonnummer, der fremgår på parkeringsskiltene, tilføjer han.

Når man scanner QR-koden, bliver man ledt hen på en hjemmeside, hvor man angiveligt kan betale for sin parkering. Men pengene ryger ikke det rigtige sted hen, og i stedet har man afgivet sine bankoplysninger til ukendte bagmænd.

Det er ikke kun på parkeringsautomater, man kan blive udsat for svindlen med QR-koder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ladeoperatøren Clever har også advaret mod falske QR-koder på ladestandere til elbiler rundt i København.

- Hjemmesiderne er falske og har kun ét formål - at svindle elbilister, har Clever skrevet på det sociale medie Facebook.

Clever har også politianmeldt sagen, fjernet klistermærkerne fra ladestanderne og anmeldt de falske hjemmesider, som nu ifølge Clever er lukket.

Ladeoperatøren har i øvrigt meddelt, at forbrugerne aldrig vil blive bedt om at anvende QR-koder til betaling, da risikoen for svindel "tydeligvis er for høj".

/ritzau/