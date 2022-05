Kommune søgte folk til afstemning: Sendte 170.000 breve om graviditet

Ved en fejl er Københavns Kommune kommet til at sende den forkerte invitation til i alt 171.143 borgere.

Mere end 170.000 borgere i Københavns Kommune er ved en fejl blevet inviteret til at deltage i et forskningsprojekt.

De mange borgere skulle nemlig i stedet have været inviteret til at blive valgtilordnede ved folkeafstemningen den 1. juni.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

I alt er det 171.143 borgere i kommunen, der har modtaget den forkerte invitation som et digitalt brev i deres e-Boks.

Formålet med brevet var at invitere borgerne til at melde sig som valgtilforordnede ved folkeafstemningen den 1. juni.

Men under emnefeltet "Bliv frivillig ved Folkeafstemning 1. juni" indeholdt brevet i stedet en invitation til gravide om deltagelse i et forskningsprojekt.

Det skyldes, at leverandøren vedhæftede et forkert brev.

Ifølge Københavns Kommune er det en menneskelig fejl hos kommunens leverandør, KMD, der ligger til grund for fejlen.

Aravni Jakobsen, der har ansvaret for at afvikle folkeafstemningen i Københavns Kommune, er ærgerlig over fejlen, som nu er blevet rettet.

- Vi har allerede modtaget henvendelser fra borgere, som har gjort os opmærksomme på fejlen. Der er tale om en menneskelig fejl hos KMD, som er kommunens leverandør.

- Det er selvfølgelig ærgerligt og derfor har vi rettet fejlen, så vi kan sende det rigtige brev ud til københavnerne i stedet, siger hun i pressemeddelelsen.

Hun opfordrer samtidig til, at borgerne melder sig som valgtilordnede, da der er brug for hænder til folkeafstemningen.

Københavns Kommune mangler cirka 700 valgtilforordnede, der kan hjælpe med at afvikle folkeafstemningen på Københavns 53 valgsteder.

Det er Danmarks EU-forsvarsforbehold, der skal stemmes om den 1. juni.

/ritzau/