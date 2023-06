Kommune vil revurdere 170 kontanthjælpssager efter fejl

Omkring 170 sager i Odense Kommune om kontanthjælpsmodtagere, der er blevet trukket i ydelse, skal genåbnes.

En undersøgelse af Ankestyrelsen har vist, at afgørelsen var forkert i otte sager, hvor kommunen havde straffet kontanthjælpsmodtagerne økonomisk efter reglerne om skærpet rådighedssanktion.

Ifølge DR bliver sanktionen ofte brugt, hvis en borger flere gange ikke møder op til en samtale på jobcentret.

Kommunen reagerer som følge af et forslag fra Joachim Hoffmann-Petersen (K), medlem af beskæftigelses- og socialudvalget i Odense Kommune.

Han lægger vægt på to ting.

- Det ene er retssikkerhed for borgerne. Her har vi en mistanke om, at der kan være sket et betydeligt antal fejl, siger han til DR.

- Den anden ting er tilliden til forvaltning. Den tillid skal være intakt, og derfor må vi undersøge det.

Samlet set er det alle sager siden 1. januar 2020, hvor reglerne på området blev strammet, der skal genvurderes.

Flere fejl i sagsbehandlingen bunder i, at kommunerne ikke forholder sig til, om der kunne være en plausibel forklaring på, at kontanthjælpsmodtagerne ikke er mødt op.

Samtidig har kommunerne ikke begrundet sanktionerne tilstrækkeligt, skriver DR.

I første omgang afviste Venstre at genvurdere alle sager, da det ville være "for bureaukratisk".

Men nu er Claus Houden (V) alligevel klar til at gennemgå de tidligere afgørelser.

- Det handler om retfærdighed i et retssamfund. Man har kunnet se, at de her sager har været behæftet med fejl, og der er nogen, der ikke har fået de penge, de skulle, siger han.

Ifølge DR står også Socialdemokratiet bag aftalen om at revurdere sagerne.

- Hvis der bliver skabt tvivl, om det er behandlet på den rigtige måde, så synes jeg, at vi som ansvarlige politikere skal få det undersøgt, siger Michael Eskamp Witek (S), medlem af beskæftigelses- og socialudvalget.

