Kommunen har det sidste ord ved skolestart

* Det er i dag kommunalbestyrelsen, der skal godkende, at skolestarten bliver udsat.

* Beslutningen skal træffes i kalenderåret, hvor barnet fylder seks år, og senest før skoleårets start den 1. august.

* Udsættelsen kan enten ske, fordi forældrene ønsker, at deres barn skal vente et år, eller fordi kommunen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt for barnet at vente. I sidstnævnte tilfælde skal det ske med forældrenes samtykke.

* Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og i givet fald være begrundet i barnets udvikling. Der er ikke centralt fastsat retningslinjer for, hvordan denne vurdering skal foretages.

* Undervisningspligten kan kun udsættes med et enkelt år.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

/ritzau/