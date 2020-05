Kommuner bliver ikke længere kompenseret for au pairs

Kommuner, der har råd til at have au pairs, vil ikke længere blive kompenseret, fortæller Astrid Krag.

Au pairs tæller ikke længere med i udligningsordningen, der fordeler penge mellem landets kommuner.

Det oplyser social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) på et pressemøde i Finansministeriet, hvor den nye udligningsreform bliver præsenteret.

Aftalen om udligningsreformen er indgået mellem regeringen, Venstre, SF, De Radikale og Alternativet.

Aftalen retter op på "de skævheder", der har været i det eksisterende udligningssystem, fortæller Astrid Krag (S) på pressemødet.

Det gælder blandt andet refusion til kommuner med tunge social sager, og at au pairs ikke længere tæller med i udligningen.

- Det har ikke givet god mening, at kommuner er blevet kompenseret for at have borgere, der er så velhavende, at de har råd til at have au pairs, siger Astrid Krag (S) på pressemødet.

Au pairs er samtidig taget ud af den særlige udlændingeudligning, fremgår det af aftalen.

/ritzau/