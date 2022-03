Kommuner er klar med husly til mindst 15.000 ukrainere

De første ukrainere på flugt fra krigen i deres hjemland har fået dansk jord under fødderne, og både de og andre, der kommer, kan få husly i landets kommuner.

Der er sengepladser til mindst 15.000 ukrainere, viser en rundspørge, som Kommunernes Landsforening (KL) har foretaget blandt kommunerne.

- Når vi stikker fingeren i jorden her og nu, er det det, man vil kunne gøre på meget kort sigt, siger Jacob Bundsgaard (S), der er formand for KL og borgmester i Aarhus Kommune.

- Derfor er jeg også fortrøstningsfuld i forhold til, at kommer der rigtig mange ukrainske flygtninge til Danmark, så er vi også i stand til at tage imod dem på en god måde, siger han.

Det er 85 ud af 98 kommuner, der har besvaret rundspørgen.

De 15.000 sengepladser er fordelt på omkring 5700 pladser i egnede bygninger til eventuelle asylcentre, cirka 3200 sengepladser hos private samt omkring 5800 pladser til akut indkvartering.

Akutte indkvarteringspladser er til de ukrainere, som ikke søger asyl i Danmark, men som alene vælger et turistvisum til 90 dages ophold.

Jacob Bundsgaard regner med, at nogle af borgerne med ukrainsk baggrund i Danmark er blandt dem, der åbner deres hjem.

- Der opholder sig omkring 16.000 her i dag, og mange af dem vil formentlig have familie, pårørende, venner og bekendte, der kommer til Danmark. De vil formentlig være blandt de første til at hjælpe til.

Også folk uden ukrainsk baggrund har meldt sig til at give husly til ukrainere, fortæller KL-formanden, ligesom erhvervslivet kan byde ind.

Blandt de steder, ukrainerne kan komme til at opholde sig, er på hoteller og vandrehjem. Samt i sommerhuse, kommunale haller og idrætscentre, nedlagte skoler og lejrskoler.

Og har man husly, man ønsker at stille til rådighed, vil kommunerne stadig meget gerne høre om det, siger Jacob Bundsgaard.

- Det vil vi helt sikkert. Jeg vil opfordre til, at man orienterer sig på sin kommunens hjemmeside, siger han.

Regeringen har tidligere sagt, at den forventer, at omkring 20.000 ukrainere vil komme til Danmark den næste tid.

Fra torsdag den 24. februar, hvor Rusland invaderede Ukraine, til og med tirsdag den 1. marts har cirka 60 ukrainere søgt om asyl i Danmark. Det oplyste Udlændinge- og Integrationsministeriet onsdag aften på Twitter.

Der er tale om et foreløbigt tal, fordi nogle først søger asyl senere. Ukrainere med biometrisk pas kan opholde sig i landet i 90 dage.

/ritzau/