Kommuner får lov til at øremærke boliger til studerende i planlov

Landets kommuner får nu mulighed for at håndhæve at studieboliger bebos af studerende i ny ændring af planlov.

Landets kommuner får nu mulighed for at fastsætte i lokalplaner, at anvendelse af boliger skal være til unge, der er under uddannelse.

Det fremgår af en ny aftale om en ændring af planloven, som onsdag er blevet præsenteret i Indenrigs- og Boligministeriet.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative, der var partierne bag en ny planlov i 2017.

De nye regler giver kommunerne mulighed for at håndhæve, at ungdomsboligerne rent faktisk bebos af unge under uddannelse, lyder det i aftalen.

I nye lokalplaner får kommunerne også mulighed for nu at øremærke parkeringspladser til el- og delebiler.

Generelt skal aftalen ændre planloven, så "der skabes gode rammer for grønne omstilling, udvikling af levende byer med varieret boligudbud og udvikling af landdistrikter og kystområder", lyder det fra ministeriet.

- Jeg er rigtig glad for, at vi med en ny aftale sikrer væsentligt bedre rammer for den grønne omstilling. For regeringen har det været afgørende at gøre det lettere at opsætte vindmøller og solceller, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) i en pressemeddelelse.

- Samtidig skaber aftalen nye muligheder for udvikling af både by og land. I byerne sørger vi for, at studieboliger bliver for studerende, og i landdistrikterne kan vi se frem til bedre mobildækning.

Venstres boligordfører, Heidi Bank, hæfter sig ved, "at vi med aftalen sikrer, at klima nu bliver skrevet ind i planloven".

I aftalen bliver klima nu en del af planlovens formålsbestemmelse på linje med miljø, natur, vækst og udvikling.

Det betyder, at klima nu er et "lovligt hensyn" at tage i kommunernes planlægning.

Det skal give kommunerne muligheder "for at varetage klimahensyn og understøtte den grønne omstilling i deres planlægning" og "finde plads til langt flere vedvarende energianlæg".

Aftalen skal også indføre nye regler, der "giver mobilselskaberne bedre mulighed for at sikre mobildækning og styrker dermed bosætnings- og erhvervsmulighederne uden for byerne".

De konkrete forslag til ændringer af planloven vil blive fremsat i næste folketingsår, der begynder i oktober.

