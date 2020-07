Kommuner får 8,9 milliarder kroner til ekstra coronaudgifter

Kommunerne har blandt andet haft udgifter til værnemidler og ekstra rengøring i forbindelse med virusudbrud.

På grund af coronasituationen får kommunerne ekstraordinært udbetalt 8,9 milliarder kroner 1. september.

Det oplyser Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) udtaler:

- Kommunerne har i år blandt andet haft udgifter til ekstra personale, værnemidler, ekstra rengøring og flere ledige, og det skal ikke betyde ringere ældrepleje, dårligere rammer i daginstitutionerne eller forringet velfærd i øvrigt.

Af den samlede udbetaling dækker 1,4 milliarder kroner ekstraudgifter til værnemidler og ekstra rengøring i forbindelse med genåbning af de kommunale institutioner.

Coronakrisen har også ført til en stigning i ledigheden i landets kommuner.

Derfor skal 1,9 milliarder kroner gå til blandt andet overførselsudgifter til flere ledige.

Derudover udbetales ekstra 5,5 milliarder i beskæftigelsestilskud, som dækker udgifter til flere forsikrede ledige.

Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) har i forbindelse med aftalen for kommunernes økonomi for næste år, aftalt at drøfte eventuelt yderligere håndtering af kommunernes coronaudgifter i 2020 i slutningen af året.

/ritzau/