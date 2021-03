Kommuner får ekstra snor til at nå i mål med affaldssortering

Politisk flertal vil give dispensation til kommuner, der ikke når i mål med ny affaldssortering til sommer.

Det er de færreste kommuner, der når at blive klar til at kunne sortere borgernes husholdningsaffald i ni fraktioner til sommer.

Nu er miljøminister Lea Wermelin (S) og et politisk flertal klar med en mulighed for, at kommunerne kan søge dispensation for tidsfristen.

- Det er en ambitiøs plan og en stor opgave for kommunerne, så mange kommuner har forskellige problemer med at nå fristen til sommer.

- Det har vi lyttet til ved at give en dispensationsmulighed. Målet er det samme, men vi skal nå det i fællesskab med kommunerne og danskerne, og det tager løsningen her hensyn til, siger Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Regeringen og et politisk flertal på Christiansborg vedtog i juni sidste år, at danskerne fra 1. juli 2021 skal sortere deres affald i ni fraktioner.

Affaldet skal fremover opdeles og indsamles, så madaffald, plastik, glas, metal, pap, papir, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald sorteres særskilt.

Men kommunerne mener, at de ikke har fået tid nok til at gennemføre ændringen.

Der skal eksempelvis bestilles nye affaldsbeholdere. Bilerne, der håndterer affaldet, skal også omstilles.

Otte ud af ti kommuner har i en rundspørge i Kommunernes Landsforenings blad Momentum tilkendegivet, at de ikke når i mål til 1. juli.

Miljøministeren og det politiske flertal holder fast i målet, men giver altså en mulighed for dispensation til de kommuner, som ikke når det til tiden.

Forventningen er, alle kommuner vil være nået i mål inden udgangen af 2022.

Birgit Hansen (S) er formand for Miljø- og Forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening.

Hun er tilfreds med, at kommuner, der ikke er klar, får længere snor til at nå i mål.

- Vi er enige om målet, men der er rigtig mange ting, vi skal have på plads. Nu er der lyttet til, at vi kan gøre det i forskellige tempi, og det er vi rigtig godt tilfreds med fra kommunernes side, siger Birgit Hansen til Ritzau.

/ritzau/