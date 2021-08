Kommuner fik færre underretninger om børn i coronaåret 2020

Antallet af underretninger til landets kommuner om børn og unges mistrivsel faldt en anelse i 2020.

Der var samlet 136.000 underretninger. Det er 2000 færre end året før.

Statistikken er lavet siden 2015, og det er første gang, at antallet af underretninger faldet.

En underretning er en henvendelse til en kommune om en bekymring for et barns trivsel. Det kan komme fra for eksempelvis et familiemedlem, skolen eller politiet.

Antallet af underretninger faldt særligt i april 2020, hvor blandt andet skoler, vuggestuer og børnehaver var lukket helt eller delvist ned.

Skoler og institutioner har også lavet færre underretninger i 2020, mens der til gengæld har være flere fra politi, sundhedsvæsenet og døgninstitutioner og anonyme.

