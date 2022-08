Kommuner forpligter sig til at skaffe billig bolig til 2000 hjemløse

Flere mennesker i hjemløshed skal have et sted at bo, som er til at betale.

Regeringen og KL, der er kendt som Kommunernes Landsforening, har aftalt, at kommunerne skal anvise 2000 hjemløse til en billig almen bolig.

Bolig- og indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S) kalder aftalen et betydeligt fremskridt for mennesker, der er ramt af hjemløshed.

- Jeg er meget glad for, at vi har kunnet indgå en aftale med kommunerne om at få anvist langt flere hjemløse til bolig hurtigere, siger han.

- Vi har lavet en aftale med kommunerne om, at de skal bruge deres anvisning mere strategisk og sørge for at anvise de hjemløse en bolig. Det er både eksisterende boliger og de boliger, vi nu stiller til rådighed, siger Christian Rabjerg Madsen (S).

Aftalen mellem KL og Regeringen følger en anden aftale fra sidste år, som blev indgået mellem den socialdemokratiske regering og SF, Enhedslisten, DF samt Kristendemokraterne.

Med sidste års aftale besluttede partierne at afsætte omkring en milliard kroner til midlertidig nedsættelse af husleje.

Man satte 900 millioner kroner af til et engangstilskud til nybyggeri af 2250 særligt billige almene boliger. Prisen sættes ned til 3500 kroner om måneden fra 2022 til 2027.

Derudover afsatte man 150 millioner kroner til midlertidig nedsættelse af huslejen til 3500 kroner i 1800 eksisterende almene boliger. De boliger kan tages i brug her og nu, siger Christian Rabjerg Madsen (S).

Med de ekstra 2000 eksisterende billige almene boliger vil kommunerne kunne anvise de hjemløse til i alt 6050 særligt billige almene boliger over hele landet.

- Kommunerne går i gang med at anvise de hjemløse fra nu af, siger Christian Rabjerg Madsen (S).

- Vi har nu fra Folketingets side sikret boligerne. Nu skal kommunerne træde et skridt frem og sikre, at de faktisk bliver anvist, siger indenrigs- og boligministeren.

I 2019 var knap 6500 mennesker i Danmark hjemløse, viser en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Ifølge ministeriet har kommunerne anvisningsret til cirka 500.000 almene familieboliger.

Omkring 40.000 af dem har en husleje på under 3500 kroner om måneder. I 2020 anviste kommunerne knap 12 procent af de ledige almene boliger med en lav husleje.

Med aftalen fra sidste år noterede parterne sig derfor, at der er "et stort potentiale for at anvende den kommunale anvisning i større omfang".

