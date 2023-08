Kommuner går på jagt efter unge der vil fejre prins Christian

To 18-årige fra hver af landets kommuner får mulighed for at være med til at fejre prins Christian, når han fylder 18 år søndag 15. oktober.

Invitationen kom tidligere på sommeren fra kongehuset.

Nu er kommunerne gået i gang med at finde de teenagere, som skal deltage i et gallataffel på Christiansborg Slot med dronning Margrethe som vært.

Det er op til kommunerne selv, hvordan deltagerne vælges. Kravet er blot, at de skal være 18 år på dagen for fejringen, og at de to deltagere er af forskelligt køn.

I Aarhus Kommune trækker man lod blandt de interesserede 18-årige, forklarer borgerservicechef Lene Hartig Danielsen.

- Vi skriver ud til alle unge, der er fyldt 18 år på dagen for fejringen, via digital post.

- Så har vi lavet en hjemmeside, hvor man ganske kort kan skrive, hvem man er, og hvorfor man gerne vil deltage.

- Og så trækker vi lod blandt de interesserede. Det er efter vores vurdering den nemmeste og mest neutrale måde at gøre det på, siger hun.

Der er cirka 3600 18-årige i kommunen, og de vil inden ugens udgang få besked om muligheden for at deltage via deres digitale postkasse.

Også i Tønder Kommune skal deltagerne findes ved en lodtrækning.

Borgmester Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti) håber, at mange vil tilmelde sig.

- Jeg håber, at der er rigtig mange unge, der har lyst til at deltage i lodtrækningen, for jeg er sikker på, at de får en oplevelse for livet, siger han i en skriftlig kommentar.

Han kalder det "et fint signal" fra kongehuset, at unge fra hele landet kan være med til fejringen.

Mens nogle kommuner laver lodtrækning, har andre kommuner nedsat udvalg, der skal foretage en udvælgelse på baggrund af ansøgninger.

Det gælder eksempelvis Aalborg Kommune.

Her vil et udvalg under Ungebyrådet i samarbejde med borgmesteren og børne- og ungerådmanden udvælge de to heldige.

I Læsø Kommune kan interesserede unge skrive en e-mail eller ringe til kommunen, hvis de er interesseret i at være med.

Kandidater, der er med på at trække i Læsøs folkedragt ved mødet med prins Christian, vil blive foretrukket, fremgår det af kommunens hjemmeside.

Har ingen af de interesserede mod på det, vil de to deltagere i stedet blive fundet ved lodtrækning, lyder det.

Kommunerne har frem til 15. september til at finde ud af, hvem der skal deltage.

Også Grønland og Færøerne er inviteret til at sende deltagere.

Invitationen omfatter i alt 196 unge fra de 98 kommuner samt to fra henholdsvis Grønland og Færøerne.

På fødselsdagen vil prins Christian i øvrigt vise sig sammen med sin familie klokken 12 på balkonen på Frederik VIII's Palæ på Amalienborg.

/ritzau/