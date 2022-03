Kommuner godt i gang med at hjælpe ukrainske flygtninge

Landets kommuner har meddelt, at de har mulighed for at yde logi til mindst 15.000 flygtninge fra Ukraine.

Kommuner over hele landet er i fuld gang med at hjælpe ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark.

Det gælder især i forhold til husly og arbejde.

Det fortæller Jacob Bundsgaard, som er formand for Kommunernes Landsforening (KL).

- Langt de fleste kommuner er i gang med at overveje, hvordan man kan løse den her opgave og er i fuld gang med forberedelserne, siger han.

Allerede 3. marts meldte 85 kommuner, at de har logi til mindst 15.000 ukrainere. Det fremgik af en undersøgelse fra KL.

Desuden har flere kommuner meddelt, at de står klar med job inden for både den private og offentlige sektor.

En af de kommuner er Aarhus Kommune.

Den er blandt andet klar til at tilbyde 12 ugers danskkursus og efteruddannelse til flygtninge, så de kan varetage stillinger i kommunens ældrepleje.

Ifølge sundhedsrådmand Christian Budde (V) er netop arbejde et vigtigt led, når det kommer til at skabe en tryg hverdag.

- De ukrainske flygtninge mangler job og tryghed, og vi er i forvejen en mangfoldig arbejdsplads med stor erfaring i at uddanne og oplære medarbejdere fra andre europæiske lande.

- Det er vigtigt, at ukrainerne får en så normal hverdag som muligt her i Danmark, hvor de kan tjene deres egne penge, og hvor børnene kan fortsætte skole og uddannelse, så de får et godt ophold hos os - og står bedst muligt rustet, når de vender hjem igen, siger han.

Desuden står flere private virksomheder klar til at ansætte flygtninge fra Ukraine.

Netop job til flygtninge har både det private og det offentlige hidtil haft svært ved, fortæller Christian Budde.

Derfor kan de ukrainske flygtninge være til stor hjælp, selv om anledningen er trist, understreger han.

- Vi vil rigtig gerne hjælpe de her mennesker, som står i den her ulykkelige situation. Samtidig er der også et perspektiv, hvor de her mennesker kan hjælpe os i forhold til rekrutteringsudfordringer.

Christian Budde fortæller yderligere, at kommunen har lokaliseret omkring 300 offentlige bygninger, som kan bruges til husly.

Samtidig har omkring 130 private meddelt, at de er klar til at have ukrainere boende.

/ritzau/