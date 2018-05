Kommuner: Haller og skoler trænger til en kærlig hånd

Både finansministeren og KL forventer, at udgifter til anlæg bliver stort stridspunkt i økonomiforhandlinger.

Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), mener, at der er brug for flere penge i det kommunale anlægsbudget.

21 milliarder kroner er der brug for næste år, lyder KL's oplæg til de forhandlinger om den kommunale økonomi for 2019, som er indledt i Finansministeriet tirsdag.

- Vi har mange skoler, daginstitutioner og idrætshaller, der er fra 1950'erne og 1960'erne. Og de har brug for en kærlig hånd, siger Bundsgaard.

- Og vi har brug for at kunne lappe de huller, der er i vejene og bygge skoler, når der kommer flere skoleelever rundt omkring.

Både KL-formanden og finansminister Kristian Jensen (V) forventer, at anlægsrammen bliver det største stridspunkt i årets forhandlinger om den kommunale økonomi.

Finansministerens udgangspunkt er, at sidste års ramme på 17 milliarder kroner skal fastholdes.

- Der er mangel på arbejdskraft inden for bygge- og anlægssektoren. Der er mange, der har udfordringer med at få det rigtige mandskab i dansk erhvervsliv, siger Kristian Jensen.

- Hvis ikke vi passer på, risikerer vi at få en overophedning af dansk økonomi.

